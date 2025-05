Ismaïla Sarr est entré dans l’histoire du football sénégalais et anglais. Non content d’avoir rejoint le cercle très fermé des Lions vainqueurs de la Coupe d’Angleterre (Fa Cup), «Izo» a participé, samedi, au sacre historique de Crystal Palace.Par Hyacinthe DIANDY –

Avant la 144e édition de la finale de la Coupe d’Angleterre (Fa Cup), pour beaucoup d’observateurs, la marche était un peu haute pour Crystal Palace, face à un Manchester City qui tenait à éviter une «année blanche».

Mais c’était sans compter avec l’envie et la détermination des Eagles qui tenaient à entrer dans l’histoire, en offrant à leur club le premier trophée majeur de son histoire.

Pourtant, ce sont les Cityzens qui ont vite fait de prendre les choses en main dès les premières minutes. Suite à un centre de Kevin De Bruyne venu de la droite, Erling Haaland s’est jeté au second poteau pour reprendre le ballon en extension du pied gauche, mais Dean Henderson a réalisé une parade décisive (6e). A la 12e minute, sur un corner botté par Savinho, Gvardiol a tenté une tête, mais repoussée de nouveau par Henderson.

Avec son jeu de possession stérile, Pep Guardiola va se faire punir à la 16e minute. Suite à un contre rapidement mené, Eberechi Eze a ouvert le score (1-0). Quelques minutes après, sur le côté droit, Daniel Muñoz a adressé un nouveau centre parfait dans la surface. Au premier poteau, Ismaïla Sarr a tenté une «Madjer», mais Stefan Ortega s’est interposé avec brio.

A la 33e minute, les Skyblues ont pourtant obtenu un penalty après une percée de Bernardo Silva, fauché par Tyrick Mitchell dans la surface. Mais Dean Henderson (encore lui) a brillamment détourné la tentative de Marmoush, préservant ainsi l’avantage de son équipe.

A l’heure de jeu, après une longue touche et un cafouillage dans la surface, Daniel Muñoz a frappé du gauche, mais Stefan Ortega a repoussé, Muñoz a ensuite marqué du pied droit, mais la Var a annulé le but pour un hors-jeu de Sarr, qui avait touché le ballon avant. Rem­plaçant de Omar Marmoush, Claudio Echeverri s’est retrouvé seul face au gardien, mais Dean Henderson a repoussé son tir (82e). Malgré les assauts des Cityzens, les Eagles n’ont pas cédé.

Malgré une possession écrasante de 81%, les hommes de Pep Guardiola n’ont pas réussi à faire sauter le verrou défensif de Crystal Palace.

A l’arrivée, les Eagles, après une finale ratée en 2016 contre ManU, décrochent enfin le trophée de la Fa Cup. «Izo» en profite pour entrer dans le cercle très fermé des Sénégalais vainqueurs de la Coupe d’Angleterre (après Pape Bouba Diop, Nampalys Mendy et Sadio Mané). Et dans la même foulée, l’ancien Messin va disputer la saison prochaine la Ligue Europa.

hdiandy@lequotidien.sn