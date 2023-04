L’Etat a mis 30 milliards de francs Cfa dans l’achat de tenues scolaires, en application d’une directive présidentielle du port systématique de ces tenues dans les établissements publics et privés. A Saint-Louis, les différents établissements ont reçu leurs lots.

Par Cheikh NDIONGUE – Les élèves du préscolaire et des écoles élémentaires de l’Académie de Saint-Louis porteront bientôt leurs nouvelles tenues scolaires offertes par le gouvernement. Le Gouverneur de la région a remis symboliquement, au nom du ministre de l’Education nationale, un premier lot de ces tenues aux élèves de deux écoles de L’Ief de Saint-Louis commune (Léontine Gracianet et Ndatté Yalla), au cours d’une cérémonie organisée à la Gouvernance en présence de l’Ia, des Ief et des autres acteurs du système éducatif local. L’adjointe du Gouverneur, chargée du Développement, qui présidait la cérémonie de remise de ces tenues, a rappelé que celle-ci entre dans le cadre du Programme de dotation en tenues scolaires des élèves des établissements publics du Sénégal initié par le gouvernement du Sénégal. Ce, suite à l’engagement pris par le président de la République lors d’un Conseil présidentiel, qui s’était tenu au mois d’avril 2021, sur l’insertion et l’emploi des jeunes pour permettre un idéal d’équité, d’égalité et d’harmonisation sociale au niveau des établissements scolaires. «C’est un programme qui présente beaucoup d’avantages, au-delà même du l’aspect esthétique, car il permet de renforcer la discipline, la rigueur et le comportement au niveau des classes et des écoles, dans la mesure où, à partir de maintenant, tous les élèves pourront être identifiés», a fait savoir Fatoumata Matar Fall. Elle a par la même occasion souligné que ces avantages touchent aussi et surtout le niveau sécuritaire, car on pourra désormais identifier facilement l’inspection d’origine de chaque élève.

Par ailleurs, Mme Fall a rappelé que le programme sera déroulé sur trois ans pour un coût global de 30 milliards de francs Cfa, à raison de 10 milliards par an. Fatoumata Matar Fall a salué dans la foulée le rôle joué par les artisans locaux qui ont assuré toute la confection. Elle a précisé qu’au-delà de l’aspect pédagogique, le président de la République souhaitait relancer l’artisanat local en impliquant les artisans afin de leur permettre de mieux supporter les contrecoups du Covid-19 qui les avait beaucoup éprouvés. Lors de cette cérémonie, l’adjointe du Gouverneur a loué la contribution de la Chambre des métiers de Saint-Louis qui a mis à leur disposition les meilleurs confectionneurs. Ainsi, plus de 494 mille 368 blouses ont été confectionnées et livrées.

Il faut noter qu’avec la remise de ces blouses qui profiteront pour le moment à tous les élèves des écoles élémentaires et maternelles publiques du Sénégal, c’est une promesse de l’Etat qui vient d’être tenue.

Cette remise symbolique sera suivie, d’après Mme Fall, d’autres dans les Ief de Podor et Pété, l’Ia étant chargée de faire le dispatching dans les cinq Ief que compte l’Académie de Saint-Louis.

Dans la première phase de la mise en œuvre qui concerne les écoles publiques du préscolaire et de l’élémentaire, le port de tenues scolaires devait être mis en application dès la rentrée scolaire 2021-2022. Pour le moyen-secondaire, les pratiques en cours seront consolidées en vue de bénéficier de l’accompagnement de l’Etat dans une seconde phase. Concernant les écoles du secteur privé, les initiatives en cours seront poursuivies pour une généralisation prévue à la rentrée scolaire 2023-2024. C’est un budget de 30 milliards de francs Cfa qui a été mobilisé pour l’achat de tenues scolaires. Cela fait suite à la directive présidentielle du port systématique de tenues scolaires dès la rentrée prochaine.

