Réunis en Assemblée générale à Saint-Louis, les leaders du Front pour la défense de la République (Fdr) ont fustigé les tensions au sommet de l’Etat entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Estimant que le pays traverse une crise économique et institutionnelle majeure, la coalition de l’opposition appelle à «fermer la parenthèse» actuelle et trace sa feuille de route en vue des échéances électorales de 2027 et 2029.

Accueillis au siège de l’Alliance pour la République (Apr) par leur allié Mansour Faye, les responsables du Front pour la défense de la République (Fdr) ont orchestré une importante mobilisation dans la capitale du Nord. Plus d’une vingtaine de partis et mouvements politiques -parmi lesquels l’Apr, Rewmi de Idrissa Seck, le Parti socialiste (Ps), l’Alliance des forces de progrès (Afp), Yessal de Modou Diagne Fada, Bokk gis gis de Pape Diop, Taxawu Senegaal de Khalifa Sall, l’Ucs de Abdoulaye Baldé, Nouvelle responsabilité de Amadou Ba, ainsi que le Pld, Parel, le Pit, la Ld, Allur, le Rdr et le Pld And Suqali- ont réuni leurs militants venus de tout le territoire national. Selon les déclarations de ses dirigeants, cette Assemblée générale visait à organiser la défense des acquis démocratiques, qu’ils jugent mis à mal depuis l’arrivée au pouvoir du tandem Diomaye-Sonko, et à jeter les bases d’une alternance. Leur stratégie s’articule autour de deux étapes clés : obtenir une majorité parlementaire lors des prochaines élections législatives afin d’imposer une cohabitation, puis reconquérir le pouvoir à l’issue de l’élection présidentielle de 2029.

Des critiques vives contre la gestion du pouvoir et les tensions institutionnelles

A la tribune, les intervenants ont dressé un tableau sombre de la situation nationale, sur fond de tensions ouvertes entre le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, son mouvement Kiiraay, d’une part, et Ousmane Sonko et Pastef, d’autre part.

Pour Modou Diagne Fada, porte-parole du jour, cette rivalité paralyse l’action publique : «Aujourd’hui, notre pays traverse des moments difficiles. C’est un pays qui risque de ne pas avoir de budget, un pays qui est aujourd’hui bloqué, un pays qui subit de plein fouet la guerre entre Kiiraay et Pastef, entre Diomaye et Sonko. Cette guéguerre risque de mener le pays très loin, jusqu’au blocage des institutions et à la dégradation de l’image du Sénégal à l’extérieur», a-t-il déclaré. Rappelant qu’il appartient à l’opposition «de se lever et d’alerter», il est revenu sur les difficultés économiques et budgétaires, citant le rejet systématique des projets de loi de finances, ainsi que la crise dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche. Il a également vivement critiqué l’attitude du ministre des Finances, accusé d’avoir supplié les députés de voter le budget sous prétexte que le pays frôlerait le chaos -un aveu, selon les responsables du Fdr, de la gravité de la situation financière.

Désespoir de la jeunesse et feuille de route pour 2027

La recrudescence de l’émigration irrégulière a également occupé une place centrale dans les prises de parole. Les responsables du Fdr attribuent ce phénomène à la désillusion d’une jeunesse qui avait pourtant massivement soutenu le pouvoir en place.

«Les jeunes s’étaient mobilisés pour voter pour le couple Sonko-Diomaye. Aujourd’hui, ils sont désabusés, ils estiment que leur avenir n’est pas assuré et que le pays risque de basculer dans le chaos.

C’est la raison pour laquelle, faute d’autre recours, certains en arrivent à risquer leur vie en mer», a déploré Modou Diagne Fada.

Face à ce constat, la coalition estime disposer de l’expérience nécessaire pour redresser le pays et appelle les Sénégalais à bâtir une nouvelle majorité dès 2027, année également marquée par les élections locales. A cet effet, mandat a été donné aux responsables de structurer le front dans l’ensemble des départements et des communes, dans un esprit d’inclusion et de représentativité, afin de lancer une dynamique unitaire capable d’engager le redressement en 2027 avant un changement complet de paradigme en 2029.

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