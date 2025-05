Le Saint-Louis Jazz s’ouvre aujourd’hui. L’ambiance sur l’île et sur le Pont Faidherbe sera festive, comme en prélude à la Tabaski, prévue dans une semaine environ. Même ceux qui ne sont pas amateurs de jazz se sentiront emportés. Il faut dire que Saint-Louis est une ville accueillante, et la présence de nombreux étrangers, venus célébrer la musique dans leur ville, ne peut que réjouir les habitants. Dommage qu’aucun opérateur économique n’ait jamais songé à construire de réceptif digne de ce nom, pour non seulement attirer les visiteurs lors du festival, mais les accrocher aussi le reste de l’année.