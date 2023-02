La Saint-Valentin est la fête de l’amour. Mais la logique commerciale est en passe de transformer la fête en une gigantesque foire. A Dakar, le marché Kermel, situé au centre du Plateau, est encore un lieu emblématique où les vendeuses de fleurs attendent le chaland en se remémorant les moments glorieux du passé.

Par Ousmane SOW – Comme un air de joie qui circule dans l’air. Hommes et femmes affichent des mines rêveuses. Aux feux rouges, les ambulants ont remisé leurs quincailleries habituelles. A la place, ce sont des bouquets de fleurs qu’ils proposent. Artificielles, ces tiges rigides attirent toutefois l’attention. La boule de fourrure au bout est d’un rouge criard. Mais pour certaines dames, ces tiges en plastique prendront, entre les bonnes mains, l’allure de vraies roses, rouges de la passion du partenaire qui les aura choisies. Au moment où l’on fête l’amour, selon le calendrier, la nostalgie étreint les cœurs de Fatou Ndiaye, Ami Gningue et Ndèye Diongue. Ces vendeuses de fleurs ont repris le flambeau de leurs mères, vendeuses de fleurs, que les cartes postales ont immortalisées aux portes de Kermel. Quand arrive le 14 février, considéré comme la fête des amoureux, les couleurs rouges et noires sont les plus prisées. Sur les vêtements, ou la décoration, mais aussi des cadeaux à la bonne couleur, tout est bon pour prouver son amour. Il est 10 heures. A moins de 24 heures de la fête, le marché Kermel respire bruyamment. Marchands et clients discutent, les cris fusent et l’ambiance est à la joie. L’amour est dans l’air, mais pas encore dans les caisses. L’affluence est minimale et les clients ne se ruent pas encore sur les stands de vente d’articles aux couleurs de la Saint-Valentin. «Il n’y a pas d’affluence pour le moment. Cette année-ci, le marché ne nous a pas du tout été favorable, vraiment. A pareille moment l’année passée, il y avait déjà du monde», se souvient Mme Ami Gningue qui étale toute une gamme de produits floraux. Mais pour cette native de Yarakh, ce sont les fleurs rouges qui sont les plus prisées parce que tout simplement, elles sont plus abordables pour certains, comme les élèves et les étudiants. Devant elle, des seaux contenant des fleurs rouges, roses et blanches. Nous sommes dans ce lieu que des cartes postales ont rendu célèbre et qui a fait la réputation de Kermel. Le coin des vendeuses de fleurs respire la joie. Malgré les rafales de vent, le lieu est saturé d’odeurs. Celles de ces belles plantes aux couleurs vives et qui, dit-on, ont le pouvoir d’exprimer des sentiments. Le langage des fleurs est bien maîtrisé ici. Une rose pour exprimer un coup de foudre. 2 roses pour demander pardon. 12 roses pour remercier l’être aimé, pour accompagner une demande en mariage. 24 roses pour être au summum de la galanterie. Mais ça, c’est pour un autre public. Ici, une tige suffit à dire à la compagne ou l’aimée, son amour et toute l’attention qu’on lui porte. Ami Gningue n’est pas la seule vendeuse dans cet endroit. Loin s’en faut ! Elles sont tout un groupe, fleuristes de mères en filles. Fatou Ndiaye, mère de famille résidant à Keur Massar, s’active aussi dans le commerce de fleurs depuis 1993. «Ce sont nos mamans qui travaillaient ici, mais aujourd’hui, c’est nous», explique-t-elle, avant d’être interpellée par une connaissance sûrement, qui se renseigne sur le prix d’un bouquet de fleurs. Ce travail, en plus d’être un gagne-pain, est un héritage laissé par sa maman.

Fleuristes de mères en filles

Ici, ce sont les clients qui brillent par leur absence. Sur la question, ces vendeuses de fleurs ont leur petite idée. Elles dénoncent et accusent les vendeurs ambulants qui ont ralenti leur commerce et rendu le lieu moins attrayant. «Aujourd’hui, les marchands ambulants se sont aussi lancés dans la vente de fleurs à l’occasion de ces fêtes. Si tu vends à 3000 le bouquet de fleurs, eux ils vendent à 2000 francs», déplore Ndèye Diongue sur un ton amer. Cette vendeuse de fleurs a vu presque toutes les générations de touristes au niveau de ce marché Kermel, construit en 1860 et qui est classé patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1978. Cette veille de fête ne plaît guère à la vendeuse. Elles ont connu des moments plus glorieux et favorables. «Demain, c’est la fête et pourtant ils ne viennent toujours pas. Mais on espère qu’ils vont venir puisque demain (aujourd’hui) est un jour d’amour», informe-t-elle. Pourtant, ce ne sont pas des propositions de cadeaux qui manquent à ces commerçantes. «Avec 2000 ou 3000 francs, tu as une tige pour ton Valentin ou ta Valentine», confie-t-elle. Souriante, Ndèye Diongue, la cinquantaine, se souvient qu’à l’époque, elle pouvait vendre tous ses bouquets de fleurs avant midi et ensuite en commander d’autres. Mais cette période se conjugue désormais au passé.

Les nouvelles technologies, un frein ?

Héritière du commerce de sa maman, Ndèye Diongue perpétue ce legs depuis plus de vingt ans. Mais selon elle, si le marché est si morose, c’est aussi à cause des nouvelles technologies, les téléphones portables, ces inventions des temps modernes dont les applications se substituent à toutes les formes de sociabilité entre les gens. Selon Ndèye Diongue, l’engouement pour la Saint-Valentin chez les couples à complètement changé. Plus besoin de se faire des cadeaux quand une animation fait l’affaire. Mais il en est ainsi de l’amour. Fleurs, cadeaux, messages ou chocolats, tous les moyens sont bons pour continuer à faire briller la flamme.