Des avocats du leader du parti dissous Pastef vont plaider, aujourd’hui à Genève, la cause de leur client, Ousmane Sonko, auprès du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (Hcdh). M. Sonko a été admis, dans la nuit du mercredi au jeudi, en réanimation à l’hôpital Principal de Dakar, après 18 jours de diète.

Par Amadou MBODJI – Des avocats de Ousmane Sonko se retrouveront aujourd’­hui à Genève. C’est pour y plaider la cause de leur client auprès du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (Hcdh). Ces robes noires vont aborder certainement la question «de la détention de Ousmane Sonko, qui en est à 19 jours de grève de la faim». La radiation des listes électorales de leur client, ainsi que la dissolution de son parti Pastef, et d’autres «violations des droits de l’Homme au Sénégal» seront mis dans le panier à discussions que les avocats ont amené à Genève.

L’opposant Ousmane Sonko est admis au service de réanimation de l’hôpital Principal de Dakar, dans la nuit du 16 au 17 août, à la suite d’un malaise, a annoncé le Bureau national politique de son parti dissous, Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité). Une information confirmée par l’autorité pénitentiaire. (Voir par ailleurs), Ousmane Sonko est incarcéré depuis le 28 juillet dans une affaire où il est notamment poursuivi pour «appels à l’insurrection». Le leader politique mène de­puis dix-neuf jours une grève de la faim en refusant de boire, de s’alimenter et de se soigner, selon ses avocats, afin de contester son arres­ta­tion. «Nous ne pouvons toujours pas lui rendre visite car il est toujours en détention», regrette Ousseynou Ly, membre de la cellule communication du parti dissous Pastef. La coalition de l’opposition Yewwi askan wi, à laquelle appartient la formation politique de Ousmane Sonko, avait adressé une lettre au leader politique pour lui demander d’arrêter sa grève de la faim. Ce dernier avait refusé, tout en appelant les autres détenus qui se privaient de nourriture à cesser le mouvement. Deux militants incarcérés, Mohamed Samba Djim dit «Hannibal» et Cheikh Bara Ndiaye, en grève de la faim en solidarité avec Ousmane Sonko, sont actuellement hospitalisés.

Le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (Hcdh), qui va recueillir les communications des conseils de Ousmane Son­ko, est un département du Secrétariat général de l’Onu, qui assure le secrétariat de tous les organes des Nations unies qui s’occupent des droits de l’Homme. Le Hcdh gère les bases de données spécialisées sur les documents relatifs aux droits de l’Homme, reçoit les plaintes de particuliers adressées aux organes de protection des droits de l’Homme.

