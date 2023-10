Le département de Mbour connaît une explosion démographique sans précédent, avec une économie qui se développe de jour en jour. Ainsi, l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), la Zone économique spéciale intégrée (Zesi), l’autoroute Diamniadio-Mbour, la réalisation du projet de train rapide entre Dakar et l’aéroport de Diass, et la concrétisation du plan de développement touristique par l’État commencent à accroître la dynamique économique de cette zone. Mbour connaît aujourd’hui un meilleur essor, qui le propulse au premier rang des départements du pays.

Pour ne pas rater le train du développement de cette zone, les opérateurs économiques du département se sont mobilisés, en portant sur les fonts baptismaux une association dénommée le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (Care). Selon El Hadji Bara Fall, Secrétaire général de cette association, c’est une initiative des opérateurs du département de Mbour qui sont au niveau des 16 communes. «Au terme de certains échanges, nous avons ciblé des identités remarquables. Chacun dans son secteur, au niveau de l’économie de Mbour. C’est ainsi que nous avons mis en place cette association qui est un cadre de réflexion, qui a pour but de renforcer les liens de solidarité et de fraternité entre les membres, d’unir les opérateurs économiques du département de Mbour pour saisir ensemble les opportunités», a déclaré El Hadji Bara Fall.

Avec l’érection de la zone Diamniadio-Mbour en pôle économique par le Président Macky Sall, ces opérateurs économiques comptent saisir les fortes opportunités qui s’offrent à eux dans ce pôle. «Conscients de tous ces enjeux, nous voulons anticiper sur le devenir de l’économie de Mbour. C’est ainsi que nous avons uni nos forces pour mettre en place cette association. Elle existe depuis 1 an, nous comptons organiser une Assemblée générale début novembre avec les différents membres, et nous travaillons sur deux projets de mise en place de e-commerce et un projet de fonds de garantie», a assuré le vice-président de Care. Le consultant Ibrahima Wade, membre de cette association, quant à lui, est revenu sur la nécessité pour ces opérateurs économiques de se réunir. Selon lui, le monde est devenu un village planétaire et le Sénégal a signé beaucoup d’accords commerciaux avec des pays tiers. «Ces accords commerciaux permettent à des entreprises étrangères de venir s’installer au Sénégal. Mais il faut comprendre aussi que ces entreprises viennent avec des forces de frappe que les Sénégalais n’ont pas. Donc, si les Sénégalais ne se réunissent pas, ne s’unissent pas, ils vont devenir seulement les consommateurs, plutôt que des acteurs économiques. Parce que ces grandes multinationales ont des forces que nous n’avons pas. Il y a aussi des pays qui envoient une banque et cette banque vient s’installer au Sénégal pour soutenir des entreprises qui viennent de ces pays», a précisé M. Wade.

A l’en croire, cette unité va permettre à ces opérateurs économiques de pouvoir mutualiser leurs forces en tant qu’entrepreneurs pour avoir les moyens financiers, mais aussi la technicité pour faire face à ces grands groupes qui viennent s’installer au Sénégal. Il précise tout de même que ces acteurs ne sont pas des anti-étrangers. Ils veulent s’unir, mobiliser leurs potentiels pour que le Sénégal reste un lieu où les Sénégalais peuvent faire librement leur commerce.

M. Wade rappelle que la croissance n’est intéressante que lorsqu’elle est consommée dans le pays. «Si ce sont uniquement des entreprises étrangères qui fabriquent la croissance au Sénégal, cela veut dire que cette croissance va sortir du Sénégal. Désormais, on veut s’unir pour que cette croissance soit une croissance inclusive, au service de tous les Sénégalais. Et c’est dans ça que les opérateurs économiques de Mbour veulent investir en créant cette structure qui s’appelle Care», soutient Ibrahima Wade.

Par Alioune Badara CISS(Correspondant) – abciss@lequotidien.sn