Cadeau avant Noël ! Mansour Faye a annoncé mercredi, une bonne nouvelle pour les cantonniers engagés par le Fonds d’entretien routier autonome (Fera) dans le cadre du projet Xeyu ndaw ni. A partir de janvier 2024, ces derniers vont bénéficier d’une augmentation de salaire. «Ces cantonniers, dès la fin du mois de janvier, vont être alignés sur les travailleurs de l’Ucg et ceux qui travaillent dans le projet Xeyu ndaw ni ; autour de 100 mille francs. C’est le Président qui l’a décidé et ce sera effectif dès janvier», a assuré le ministre des Infrastructures, des trans­ports terrestres et du désenclavement, sans toutefois préciser le montant qu’ils percevaient. M. Faye a pour autant mis en avant l’importance du Fera, notamment sur les questions d’emploi, mais aussi d’impact sur le terrain. «Le Fera intervient au niveau des communes, d’abord en termes d’investissement pour la réalisation de la voirie, mais aussi en termes d’entretien de cette voirie. C’est la raison pour laquelle vous avez des cantonniers dans le cadre de Xeyu ndaw ni où on décompte plus de 24 mille emplois générés dans le cadre de cette politique», a-t-il relevé. «Il me semble opportun de féliciter le Fera, son Directeur général, Monsieur Pape Ibrahima Faye, et tous ses collaborateurs pour l’important travail qu’ils sont en train, au quotidien, de réaliser», a tenu à signifier de vive voix le Mittd lors de la cérémonie.

Par A. B. NDIAYE – abdniaye@lequotidien.sn