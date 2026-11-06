Les députés de la majorité refusent de débattre du budget de l’Etat, donc de son adoption. Ils ne l’amendent ni n’en discutent, non, ils le rejettent purement et simplement. Ce qui pousse certains citoyens à se demander si cette attitude n’est pas justifiée par le fait que leur dotation parlementaire et leurs salaires échappent au vote ou non du budget. Sans doute qu’il faudrait leur faire subir la même chose. Si le budget n’est pas voté et que des services de l’Etat se trouvent bloqués, ne devrait-on pas alors bloquer aussi les salaires des députés ? Pour ce qu’ils nous coûtent, par rapport à ce qu’ils font, ce ne seront pas de petites économies.

Par Sucré-Salé