En ce début du mois de mai, les populations de l’Ile Amorphil et plus précisément de Saldé se voient rétablies dans leur droit. Le retour du sous-préfet à Saldé, réclamé un peu partout et même devant le président de la république lors de sa tournée économique au nord en juin 2021.Un retour acté depuis hier.

Par Demba NIANG – Les populations de la localité de Saldé, chef-lieu de l’un des quatre arrondissements du département de Podor se réjouissent du retour du sous-préfet à Saldé. Bien avant les années 2000, les populations ont vu différents sous-préfet se succéder à Galoya pour se rendre quotidiennement à leur poste situé dans l’Ile Amorphil. Située sur l’axe de la route nationale n°2, la ville de Galoya était plus accessible et offrait plus de bonnes conditions de vie pour les sous-préfets en service dans l’arrondissement jusqu’en 2010.

Les populations de Saldé ont dû constater que le sous-préfet avait élu domicile à Galoya pour aller travailler dans ses bureaux distants de 20 km, déjà avant l’an 2000. Depuis 25 ans donc, les populations de Saldé ne voyaient presque pas leur sous-préfet sauf si elles faisaient le déplacement à Galoya. Ainsi les sous-préfets en service dans cet arrondissement, depuis Abdou Aziz Diagne (avant 2000) à l’actuel occupant, Abdoul Mèye Thiam en passant par Richard Biram Faye, Ndiack Sarr, Mamadou Lamine Thiam, faisaient leur passation de service dans les modestes locaux à Saldé pour finir par s’installer au Centre d’expansion rurale polyvalent (Cerp ) de Galoya d’où travaillaient plusieurs d’entre eux. La constante avec tous ces sous-préfets est que les premiers mois après leur prise de fonction, ils se rendent quotidiennement dans leur bureau vétuste à Saldé avant s’installer définitivement pour se loger et travailler à Galoya.

Les arrondissements de Cas-Cas et Saldé, sont nichés dans l’Ile Amorphil où l’enclavement régnait en maitre depuis les indépendances. Mais la construction du pont de Ngouye (permettant d’éviter au sous-préfet la traversée du Doué par le bac), ainsi que récemment, la construction de la route de l’Ile Amorphil et la construction des bureaux et du logement de l’administrateur civil ont contribué à une multiplication des actions (dénonciation, marches et correspondances aux autorités compétentes) pour exiger le retour du sous-préfet à Saldé.

L’inauguration de la sous-préfecture réalisée par le Pro­gramme d’urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) a encore donné aux populations de Saldé la preuve que leur lutte pour le «retour du sous-préfet» pouvait avoir une issue heureuse. C’est ce qui s’est passé depuis hier. Le sous-préfet de Saldé, Abdoul Mèye Thiam travaille depuis quelques jours dans une sous-préfecture flambant neuve et s’installe progressivement dans son logement.

Pour montrer leur satisfaction et souhaiter au sous-préfet la bienvenue, les populations ont organisé à la veille de l’arrivée de la personnalité la plus attendue, des séances de récital de saint coran dans l’enceinte de la sous-préfecture, ainsi qu’à la résidence. Depuis le retour du préfet, Aboubacry Diacko et les membres du mouvement pour le retour du sous-préfet à Saldé se regardent avec un air de satisfaction d’un combat qui a porté ses fruits.

Correspondant