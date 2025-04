Brecht faisait l’éloge du Révolutionnaire, en disant qu’il y a des gens dont l’absence se fait remarquer très fort. C’est le cas du nouveau couple qui crée une Sall perturbation dans les esprits des pastéfiens de l’Assemblée. Au point que, quand ces deux-là ne prennent pas la parole, leurs adversaires sont plus que soulagés, et le Peuple se pose des questions. ATS et TAS, à eux seuls, suffisent à redorer le blason de cette 15ème Législature. Leur intention exprimée de bouder la séance des Questions au gouvernement, le lundi prochain, enlève toute saveur à cet exercice.