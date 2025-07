La tenue, à intervalles réguliers, du Salon national des arts visuels constitue «un témoignage éloquent de la vitalité» de la culture sénégalaise, s’est félicitée, jeudi, la ministre en charge de la Culture. Khady Diène Gaye, qui dirige également les départements de la Jeunesse et des Sports, s’exprimait à l’ouverture de la 12e édition dudit salon, sur le thème : «Regards nouveaux, Yeesaal gis-gis.» Cette rencontre enregistre la participation de plusieurs artistes venus de toutes les régions du Sénégal et de la diaspora. Selon la tutelle, le Salon national des arts visuels participe également à la «valorisation d’une parole féminine créative, plurielle, courageuse, complexe, qui transforme les représentations et enrichit les imaginaires». «Je me réjouis particulièrement de la représentation équilibrée du territoire national. Cette édition rassemble des artistes issus de 12 des 14 régions du Sénégal, preuve que la vitalité artistique ne se limite pas aux grandes villes», a indiqué Khady Diène Gaye. Elle dit se réjouir également du fait que les thématiques au menu de cette 12ᵉ édition traduisent «l’ancrage profond de l’art dans les grands enjeux de ce temps».

L’Intelligence artificielle, «avec son impact sur la création et la condition humaine, l’environnement, sujet désormais crucial à l’échelle mondiale, est abordée à travers des œuvres», a-t-elle martelé. La ministre en charge de la Culture a signalé que la modernisation de l’agriculture est un sujet également «traité comme une question de souveraineté» dans le cadre de cette édition du Salon national des arts visuels. De même, la présence remarquée de jeunes artistes à cette édition «reste un signe appréciable» de leur volonté de prendre part activement à la construction culturelle et symbolique de la société sénégalaise, a-t-elle ajouté. «A travers leurs œuvres, ils expriment aussi l’espoir, la solidarité, les luttes nécessaires, la réinvention de l’avenir», a-t-elle conclu.

Cinq artistes primés au Salon national des arts visuels

Cinq artistes plébiscités pour «la profondeur» de leur œuvre dont deux femmes, ont été primés jeudi, à l’ouverture du 12e Salon national des arts visuels. Les lauréats ont été choisis parmi 222 candidatures dont 201 en lice pour l’expression principale et 21 pour l’exposition mettant en avant les artistes plasticiens. La grande majorité des œuvres présentées, soit 183, ont été réalisées par des artistes originaires de Dakar, 37 proviennent des régions, 2 œuvres sont venues de la Norvège et de la Finlande. Dans le lot, il y a «159 œuvres de peinture, 17 installations, 5 sculptures, 10 photographies, 2 vidéos, une œuvre en céramique», a détaillé le Directeur général de la culture, Abdou Simbandi Diatta. «Ce panorama montre bien plus qu’une simple pluralité de techniques. Il témoigne d’un renouvellement profond des formes et démarches», a-t-il ajouté à l’occasion de la cérémonie marquant l’ouverture du Salon national des arts visuels. S’exprimant en présence de la ministre de la Jeunesse, des sports et de la culture, Khady Diène Gaye, Abdou Simbandi Diatta a tenu à encourager les artistes qui n’ont pas été primés. Au palmarès du salon, Balla Ndao remporte le premier prix du président de la République, Ibrahima Niang, le deuxième prix du ministère de la Culture. El Hadj Samba Diédhiou est lauréat du premier prix de la révélation, Marie Dione, premier prix de l’exposition dédiée aux femmes, et Maïmouna Dieng, deuxième prix de la révélation.

Aps