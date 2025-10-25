Le Directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco Sa) plaide pour que Saly Portudal, première station balnéaire d’Afrique de l’Ouest, se réinvente. Serigne Mamadou Mboup intervenait à l’ouverture de la première édition de la foire Saly Expo.Par Alioune Badara CISS (Correspondant) –

«Saly Portudal, première station balnéaire d’Afrique de l’Ouest, incarne depuis toujours l’excellence et l’ambition du tourisme sénégalais. Mais au-delà de son histoire et de son attractivité, Saly doit aujourd’hui se réinventer pour devenir un modèle de développement durable, inclusif et innovant.» C’est l’avis du Directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco Sa). Serigne Mamadou Mboup indique que Saly Expo 2025 s’inscrit pleinement dans la mission de la Sapco de faire des zones touristiques «de véritables écosystèmes économiques vivants, créateurs d’emplois et de valeurs pour les populations». Ainsi insiste-t-il sur la nécessité pour Saly de se réinventer.

M. Mboup intervenait à la cérémonie d’ouverture de la première édition de la foire Saly Expo. L’événement, qui a dépassé l’objectif initial en accueillant plus de 240 exposants, est perçu comme une plateforme d’échange et de valorisation des savoir-faire locaux. «Le tourisme est un levier de transformation et d’inclusion. La valorisation des talents locaux, une condition de durabilité et la coopération entre acteurs publics et privés, la clé du succès», a déclaré M. Mboup. Cette première édition marque une nouvelle étape dans l’ambition de transformer la première station balnéaire d’Afrique de l’Ouest en pôle économique, social et de développement durable. Né d’un partenariat stratégique entre la Sapco, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) et la mairie de Saly Portudal, l’événement s’étend jusqu’au 5 novembre 2025.

Cette foire marque également un tournant dans la stratégie du Cices. En effet, explique le Directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, Saly Expo 2025 est la première d’une série de salons spécialisés visant à décentraliser les activités de promotion commerciale. L’objectif est de faire de ces foires les «vitrines de potentialités économiques, culturelles et touristiques dans les huit pôles-territoires du Sénégal». Cette initiative, selon Justin Corréa, s’inscrit dans la stratégie de diversification et d’externalisation des activités de promotion commerciale du Cices, tout en valorisant les entreprises locales, les innovations sénégalaises et les opportunités d’investissement. Il a aussi rappelé que la manifestation répond à la vision du président de la République et de son Premier ministre à redessiner la carte économique du Sénégal autour de huit grands pôles territoriaux.

Plus de 240 exposants enregistrés

Le maire de Saly, dans son discours, est revenu sur les péripéties qui ont abouti à la délocalisation de cette importante rencontre commerciale dans sa commune. Selon Ousmane Guèye, la mairie agit comme un partenaire institutionnel clé, facilitant l’organisation sur le territoire communal et s’assurant que les entreprises et artisans locaux puissent bénéficier de cet événement. D’ailleurs, il a octroyé gratuitement 50 stands aux exposants du département de Mbour afin d’encourager la participation locale, tout en magnifiant la collaboration des services de l’Etat.

Le Sous-préfet de Sindia, qui a représenté le ministre du Commerce et de l’industrie à cette cérémonie, a salué l’engagement des organisateurs, notamment celui du maire de Saly Portudal, Ousmane Guèye, et des directeurs généraux du Cices et de la Sapco. El Hadji Djiby Bocoum les a encouragés à faire de cette première édition une réussite complète, qui «doit faire éclore la culture» et être «une rencontre de la culture». «Aujourd’hui, le Cices, qui a toujours organisé la foire à Dakar, a décidé de sortir pour aller dans les régions. Il faudrait que cette première expérience soit une réussite à tous points de vue, afin qu’elle soit démultipliée pour que les autres localités du pays puissent en bénéficier», a-t-il affirmé, avant de déclarer officiellement ouverte la première édition de la foire Saly Expo, placée sous le thème : «Territoires, mobilité démographique et flux économiques, des dynamiques porteuses de développement durable.»

abciss@lequotidien.sn