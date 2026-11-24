Réunis à Saly pour cinq jours à l’occasion de la 9e édition du Cours de Droit international humanitaire organisé par la Délégation régionale du Cicr à Dakar, acteurs humanitaires et cadres institutionnels cherchent à transformer les règles de la guerre en leviers concrets de protection et d’accès aux populations.

Par Alioune Badara CISS – Alors que le continent africain concentre environ 40% des conflits armés dans le monde, la délégation régionale du Comité international de la Croix-rouge (Cicr) à Dakar a ouvert, hier à Saly, la 9e édition de son Cours de Droit international humanitaire (Dih). Pendant cinq jours, des cadres humanitaires et institutionnels s’y forment pour faire des Conventions de Genève un levier opérationnel de protection des civils et d’accès aux populations vulnérables.

Dans des zones de crise marquées par la multiplication des entraves aux mouvements et par des environnements de plus en plus hostiles, la maîtrise du cadre juridique n’est plus une simple option théorique pour les acteurs de terrain. Cette session intensive vise à doter les travailleurs humanitaires de moyens concrets pour négocier des droits de passage, sécuriser leurs équipes et rappeler leurs obligations aux porteurs d’armes.

«Le Droit international humanitaire, ce n’est pas simplement une série de livres poussiéreux au fond d’un bureau. Le Droit humanitaire n’est pas un luxe académique, c’est une ligne de conduite et de vie», a martelé Jean-Nicolas Marti, chef de la Délégation régionale du Cicr à Dakar, lors de l’ouverture des travaux.

Fort de son expérience sur des terrains complexes tels que le Mali, le Niger, l’Afghanistan, le Liban ou encore Gaza, le responsable insiste sur l’utilité pragmatique de ces règles au quotidien : «Dans un contexte où l’accès est contesté et où les ressources sont comptées, la maîtrise du Droit international humanitaire permet de négocier, de protéger et de tenir une ligne éthique et juridique.»

Réunissant des participants issus d’horizons variés -organisations non gouvernementales, agences des Nations unies, sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, institutions étatiques et bailleurs de fonds-, le programme alterne exposés théoriques, simulations et études de cas. Animés par des experts du Cicr, des militaires et des spécialistes d’organisations internationales, les échanges portent notamment sur la qualification juridique des situations de violence, la conduite des hostilités et le rôle des forces multinationales.

La formation aborde également les mutations technologiques de la guerre moderne, en particulier l’essor des drones et de l’Intelligence artificielle. Pour Jean-Nicolas Marti, si les systèmes d’armes autonomes soulèvent des questions fondamentales sur la responsabilité humaine dans l’engagement, l’Histoire montre que le Dih sait évoluer, comme il l’a fait face à l’apparition de l’aviation.

Au-delà des enjeux technologiques, le chef de délégation met en garde contre une érosion préoccupante des principes fondamentaux dans le débat public actuel, où une logique manichéenne tend parfois à légitimer toutes les exactions contre l’adversaire. «Une personne désarmée qui ne participe plus au combat doit être épargnée. Ça peut être le pire des individus, on n’a pas le droit de l’exécuter sans procès», a-t-il fermement rappelé, soulignant que tout individu blessé, détenu ou hors de combat a droit à une protection.

Cette 9e édition intervient dans un contexte budgétaire tendu pour l’aide internationale, alors que près de 40% des ressources mondiales du Cicr sont déjà déployées sur le continent africain. «Depuis plusieurs années, les ressources se sont amoindries, mais les besoins n’ont pas diminué. Face à cette équation, la réponse du Cicr est humanitaire, mais elle est aussi juridique», conclut Jean-Nicolas Marti, convaincu qu’ancrer le Dih comme une référence partagée reste indispensable pour sauver des vies sur le terrain.

abciss@lequotidien.sn