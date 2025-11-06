Des vacances qui virent au cauchemar. Une famille franco-sénégalaise, en séjour à Saly Portudal, a été victime d’un cambriolage nocturne d’une rare audace. Les malfaiteurs, filmés pendant une heure et demie par les caméras de surveillance, sont repartis avec un butin conséquent, laissant derrière eux une famille en état de choc, qui interpelle les autorités sur le manque de sécurité dans les zones touristiques.Par Alioune Badara CISS –

C’est une nuit effroyable pour une famille franco-sénégalaise qui a été terrorisée par un cas de cambriolage dans leur domicile à Saly. Le cauchemar s’est déroulé entre 4h 00 et 5h 30 du matin, et a fini d’installer le traumatisme chez une famille franco-sénégalaise, locataire d’une villa réservée via la plateforme Booking à Saly Portudal. La famille a été la cible d’un vol avec effraction d’une violence psychologique inouïe. C’était dans la nuit du 20 au 21 octobre.

Alors que la famille dormait, des individus se sont introduits dans la résidence pour dérober un butin conséquent : trois iPhone 16 Pro, un ordinateur portable, une tablette, ainsi que d’importantes sommes d’argent, soit 300 mille F Cfa et 3000 euros en espèces. Le détail le plus sidérant de cette affaire réside dans les images des caméras de surveillance : les cambrioleurs ont opéré en toute tranquillité pendant plus d’une heure et demie. Une intrusion d’une durée exceptionnelle qui soulève de sérieuses questions sur l’efficacité des mesures de protection.

Un autre point troublant est la présence, sur les lieux, du gardien censé veiller sur la sécurité de la propriété. Selon les informations recueillies, celui-ci était présent et éveillé au moment des faits. Peu après le vol, les téléphones dérobés ont été géolocalisés. Le signal a été émis depuis Pikine, dans la banlieue de Dakar. Cette information a été transmise aux services de police, menant à l’ouverture d’une enquête officielle pour faire toute la lumière sur ce drame.

Le choc est particulièrement rude pour la mère de famille, d’origine sénégalaise. Elle se confie avec émotion : «C’était le premier voyage de mes enfants au Sénégal. Ce drame a tout gâché. Ils sont traumatisés.» La famille, heureuse d’être sortie indemne physiquement de cette épreuve, souligne le bouleversement psychologique, notamment pour les enfants. Plus qu’un témoignage, la victime lance un cri d’alarme et interpelle vivement les autorités sur la nécessité de renforcer la sécurité dans les zones touristiques de la Petite-Côte. Elle insiste : «Il est crucial de renforcer la sécurité à Saly et dans les stations balnéaires pour préserver l’image du tourisme sénégalais et la confiance des visiteurs.» Une plainte a été officiellement déposée auprès des autorités compétentes. L’enquête est en cours.

