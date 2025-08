La lutte contre le trafic de faux médicaments au Sénégal a connu un succès majeur dans la nuit du 1er au 2 août 2025. Une opération de contrôle menée par le commissaire Mbaye et ses équipes, au niveau du point de contrôle du Musée de Saly, a abouti à la saisie d’une importante cargaison de produits pharmaceutiques contrefaits.

Les Forces de l’ordre ont intercepté deux véhicules Peugeot 307 dont les vitres teintées et le chargement suspect ont attiré l’attention des policiers. Après un contrôle minutieux, 39 cartons de médicaments illégaux ont été découverts dans les coffres.

Détails de l’opération et des produits saisis

Parmi les produits saisis figurent des médicaments couramment utilisés tels que le Puregrey-100, le Paracétamol, l’Ibuprofen et la Ganaa Dexa­methasone, ainsi que d’autres substances comme le Super Peptee, le Peladol Extra, le Primietine et le Ronfit Forte.

La valeur totale de cette saisie a été estimée à 394 millions 600 F Cfa par un représentant syndical des pharmaciens du Sénégal, un chiffre qui témoigne de l’ampleur du trafic.

Par ailleurs, les deux conducteurs des véhicules, Abdou A. Diouf (33 ans) et Fallou Diouf (25 ans), tous deux domiciliés à Dakar, ont été interpellés. N’ayant pu fournir aucune justification ni les documents administratifs nécessaires pour ces marchandises, ils ont été placés en garde à vue. L’un des suspects a même tenté de prendre la fuite, mais a été rapidement rattrapé par les agents de police. Une enquête est actuellement en cours pour démanteler ce réseau de trafic de faux médicaments.

Par ALIOUNE Badara CISS – abciss@lequotidien.sn