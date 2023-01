Le ministre du Développe-ment communautaire et de l’équité sociale, Samba Ndiobène Kâ, a réaffirmé l’engagement de son département à prendre en charge les blessés de l’accident survenu, dimanche, à six kilomètres de Kaffrine, faisant près de 140 victimes dont 39 morts, selon une source judiciaire. «La prise en charge sur le plan sanitaire est assurée, et la prise en charge sur le plan pécuniaire sera aussi assurée par le ministère en charge de la Solidarité nationale», a déclaré M. Kâ à la Télévision nationale (Rts). Le ministre du Développement communautaire et de l’équité sociale a magnifié la «réaction rapide» de l’Etat, à travers notamment les autorités administratives qui ont pris «toutes les dispositions, depuis hier, pour apporter les premiers secours aux blessés». «C’est une occasion de dire que l’Etat a été au chevet des blessés», a-t-il ajouté. Samba Ndiobène Kâ a aussi salué la décision du chef de l’Etat de décréter un deuil national de trois jours, à partir de lundi. «C’est une fois de plus une façon de montrer à quel point cette tragédie est poignante au niveau du Peuple sénégalais», a-t-il poursuivi.