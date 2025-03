L’ancien ministre de l’Energie sous le régime libéral et co-actionnaire dans la société West Africa energy (Wae) sera présenté au maître des poursuites aujourd’hui. Samuel Sarr, au terme de sa garde à vue, saura, à l’issue de sa rencontre avec le procureur et en présence de ses conseils, le sort qui lui sera réservé. M. Sarr fait l’objet d’une plainte de la part de Moustapha Ndiaye, un des actionnaires au même titre que lui de la société Wae.

Arrêté par les gendarmes de la Section de recherches, vendredi dernier, à son retour de Dubaï, Samuel Sarr, qui a aussi porté plainte contre son partenaire en affaires, a été entendu par les hommes en bleu à Colobane avant de se voir notifier sa garde à vue.

Lire la chronique – Aux démocrates maliens

Le différend entre Moustapha Ndiaye et Samuel Sarr porte sur la gestion financière de la société à la suite d’un audit du cabinet Mazar. Si certains parlent d’un montant supposé de 8 milliards F Cfa, Me Baboucar Cissé, conseil de M. Sarr, balaie ces accusations d’un revers de main. Il déclarait : «Il n’y a pas 8 milliards comme les gens le disent. Ce sont juste 2 milliards F Cfa révélés par un rapport d’audit du cabinet Mazar demandé par Moustapha Ndiaye. Le cabinet a parlé de 2 milliards F Cfa qui n’ont pas été justifiés et Samuel a amené les justificatifs qu’il avait remis aux agents-enquêteurs quand il a été auditionné la dernière fois à la Section de recherches.»