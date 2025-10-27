A Rufisque, les villes de Sangalkam et de Kounoune ont étrenné leurs lycées, qui vont contribuer à l’amélioration des enseignements-apprentissages par la réduction des effectifs dans les classes, aussi bien dans les anciens collèges qui abritaient les classes du second cycle que dans les nouveaux lycées modernes. Par Alioune Badara NDIAYE –

Après les deux écoles élémentaires inaugurées à la mi-octobre, la commune de Sangalkam voit sa carte scolaire s’agrandir encore. Samedi, les lycées modernes de Sangalkam et de la Cité des enseignants de Kounoune ont été inaugurés à travers une cérémonie officielle présidée par le ministre Mous­tapha Guirassy. «A San­galkam comme à Kou­noune, on ne peut mesurer le degré de satisfaction des élèves, de leurs parents, des enseignants et du personnel administratif, en regardant ces nouvelles infrastructures équipées avec les commodités de dernière génération. Ces deux nouveaux lycées vont contribuer à l’amélioration des enseignements-apprentissages par la réduction des effectifs dans les classes, aussi bien dans les anciens collèges qui abritaient les classes du second cycle que dans les nouveaux lycées modernes», s’est extasié le maire de Sangalkam, Alpha Bocar Khouma dit Pape Sow, lors de son allocution.

Pour le Lycée de Sangalkam, les travaux avaient été lancés depuis des années mais avaient été, selon le maire, volontairement suspendus pour des motifs purement politiques, contrairement au Lycée de Kounoune, réalisé avec un montant de 420 millions francs et disposant de deux blocs pédagogiques de 16 classes, d’un bloc administratif, d’une salle informatique, d’une bibliothèque et autres équipements connexes. «Les deux lycées que nous inaugurons aujourd’hui, représentent un investissement global de 736 millions 635 mille francs, couvrant la construction et l’équipement entièrement financés par l’Etat et réalisés en moins de dix mois», a relevé, pour sa part, le ministre de l’Education nationale, notant que ceci s’inscrit dans la modernisation du système éducatif lancée par le président de la République à travers la construction d’infrastructures scolaires adaptées. M. Guirassy a, dans cette dynamique, annoncé un important programme pour le département de Rufisque. «Le gouvernement prévoit pour le département de Rufisque, un vaste programme d’investissements publics et partenariaux estimés à plus de 7 milliards 433 millions francs, comprenant la réhabilitation du Lycée Aboulaye Sadji, la construction des nouveaux lycées de Bambilor et Keur Ndiaye Lô, la reconstruction du Cem de Sébi-Gare, ainsi que la création de nouvelles écoles élémentaires et collèges d’enseignement moyen», a-t-il fait savoir.

Pour le bien-être des populations de la commune ayant connu un boom démographique, le maire de Sangalkam a exhorté M. Guirassy à être son interlocuteur auprès de ses collègues du gouvernement sur des questions telles que l’accélération du Progep pour trouver une solution définitive au problème des inondations dans la commune, la construction de routes pour l’accessibilité de certaines cités, l’accélération des travaux du stade de Sangalkam avec l’Agetip.

