Par Alioune Badara NDIAYE –

Le centre de santé de Sangalkam étrenne désormais un service de radiologie, une nouvelle maternité et un service d’accueil plus adéquat. Les trois unités ont officiellement été inaugurées samedi à travers une cérémonie marquée par la présence des autorités de l’arrondissement de Sangalkam. Une amélioration conséquente de l’offre de service que le médecin du centre de santé a saluée à sa juste valeur. Cela confère en effet, selon Dr EL Hadj Malick Diouf, un gain de temps et de l’économie avec la radiographie, une plus grande capacité de contenance pour les consultations avec le nouveau service d’accueil et de meilleures conditions de travail au bénéfice des populations avec la maternité. Cette étape franchie pour le centre qui polarise 17 postes de santé à travers les trois communes de l’arrondissement (Sangalkam, Bambylor et Tivaouane Peulh), Dr Diouf a appelé à une extension des travaux pour que le centre puisse disposer de capacités pour la prise en charge normale d’une population de plus de 300 mille habitants. «L’arrondissement est composé des communes de Tivaouane Peulh, Sangalkam et Bambylor. Il couvre une zone allant d’Apix, jusqu’à Sedima à la sortie 10, de la sortie 9 jusqu’à Bayakh. Donc c’est une zone très vaste qui a besoin en tout cas d’infrastructures de santé», a-t-il esquissé, dégageant des perspectives heureuses pour ce faire. «Dans les court et moyen termes, ce qu’on veut c’est construire en hauteur pour avoir un espace pour la vaccination, pour offrir un espace convivial qui sera décoré et personnalisé dédié aux enfants qui pourront s’y faire vacciner», a-t-il dit, assurant du soutien de l’Agetip pour ces travaux. Il a aussi fait cas sur le long terme de l’installation d’un bloc opératoire pour un dispositif plus abouti en termes de couverture de la zone. «On nous a promis quand même, avec l’appui du ministère et le plaidoyer des autorités, de faire une nouvelle phase d’extension avec un bloc opératoire», a noté Dr Diouf. Les maires des trois communes de l’arrondissement de Sangalkam ont participé à la rencontre. Dans son discours, Alpha Bocar Khouma, maire de Sangalkam, a réitéré la volonté de l’institution municipale d’accompagner le centre de santé, évoquant même la possibilité, dans un avenir proche, de sa transformation en un hôpital de niveau 1, pour davantage rapprocher l’offre de santé aux populations de la zone.

