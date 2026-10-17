Implantée à Keur Ndiaye Lô, la structure Sunu Corp s’impose dans l’assemblage local d’équipements informatiques et de smartphones. En produisant des ordinateurs aux noms évocateurs (Bakari 2, Bamba One, Sankara Byos…), l’entreprise vise en priorité la commande publique et la souveraineté numérique du Sénégal. Une initiative saluée par le ministère des Télécommunications et du numérique lors d’une visite de son site industriel.

Par Alioune Badara NDIAYE – L’industrie manufacturière prend corps localement dans le domaine des ordinateurs, smartphones et autres outils numériques grâce à Sunu Corp. Cette structure dont le site est implanté à Keur Ndiaye Lô (commune de Sangalkam), a déjà mis sur le marché les ordinateurs Bakari 2, Bamba One, Sankara Byos (ainsi que d’autres) et ambitionne de se positionner davantage afin de développer un véritable écosystème local de fabrication industrielle. «L’initiative Sunu Corp a été créée au Sénégal pour favoriser le transfert de compétences et encourager le retour des expertises au pays. Depuis 2023, nous fabriquons et assemblons des ordinateurs localement afin de participer aux appels d’offres et faire rivaliser une marque nationale face aux marques importées», a relevé jeudi Abdourahmane Gaye, président fondateur de la structure.

Il s’est exprimé lors d’une visite des locaux de Sunu Corp par une équipe du Ministère des télécommunications et du numérique (Mtn). «La priorité majeure de notre projet est de répondre à la commande publique. Nous visons en particulier les ministères stratégiques et critiques, notamment ceux de l’Intérieur, des Forces armées, des Affaires étrangères, ainsi que la présidence de la République. Ce positionnement permet de garantir un premier niveau de sécurité, d’assurer la maîtrise intégrale du matériel informatique et d’appliquer la préférence nationale», a-t-il insisté, indiquant que le site d’assemblage peut atteindre une production annuelle de 7500 ordinateurs. Beaucoup plus pour Sunu Corp en tenant compte des autres sites implantés dans des instituts et établissements du pays. «Au-delà de la production, le transfert de compétences est au cœur de notre démarche. Nous avons déjà formé gratuitement près de 400 étudiants et jeunes issus des écoles d’ingénieurs et des centres de formation», a-t-il noté. «Le ministère du Numérique a lui-même testé les ordinateurs Sunu Corp pendant plus de six mois auprès des équipes de Sénégal Digital Factory. Ce test a confirmé de hautes performances et des coûts nettement plus avantageux que ceux du marché importé», a souligné Boubacar Roger Thiam, directeur de l’Economie numérique et des partenariats au Mtn. Selon lui, Sunu Corp incarne une vision tendant à réduire la fracture numérique et s’inscrivant dans la dynamique du programme Sénégal Digital Factory. «Bien que 97% de la population bénéficient d’une couverture 4G, 54% de la population couverte ne disposent pas d’équipements adaptés. Les téléphones et équipements importés restent extrêmement chers. L’ambition de l’Etat est donc d’accompagner des industriels locaux comme Sunu Corp pour répondre à la demande de cette frange de la population, en produisant des ordinateurs portables, smartphones et Smart Tv adaptés à leurs besoins», a-t-il fait savoir. Il a ainsi assuré de l’engagement du ministère à accompagner la marque pour développer une véritable industrie manufacturière créatrice d’emplois massifs pour les jeunes et offrir des équipements souverains à l’ensemble des citoyens.

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