Les collectivités territoriales sénégalaises et françaises entendent jouer un rôle accru dans l’élimination du paludisme. Pour concrétiser cette ambition, l’Association des maires du Sénégal (Ams) et les élus français engagés dans ce combat préparent une convention de partenariat axée sur la mobilisation locale et le renforcement des actions de santé publique.

Par Amadou MBODJI – La coopération entre le Sénégal et la France se renforce dans la lutte contre le paludisme, avec la prochaine signature d’une convention entre l’Association des maires du Sénégal et l’association des Elus locaux contre le paludisme. Prévue hier, la signature a finalement été reportée à la demande de Oumar Bâ, président de l’Association des maires du Sénégal (Ams). Celui-ci a sollicité auprès de la partie française, un report jusqu’avant la fin des Joj Dakar 2026, afin de permettre au Sénégal de mettre en place, au préalable, un réseau des élus locaux engagés dans la lutte contre le paludisme. Une démarche qui, selon le président de l’Ams, vise à garantir davantage d’efficacité dans la mise en œuvre de cette initiative.

Oumar Bâ voit ainsi dans cette convention un tournant majeur dans la coopération décentralisée entre le Sénégal et la France. «Ce qui est en train de se structurer aujourd’hui, c’est une spécialisation de notre coopération, afin de mieux cibler les priorités nationales et de mobiliser la coopération décentralisée ainsi que les élus autour de ces priorités. Je pense qu’un tournant important est en train de s’opérer. Il s’agit, de plus en plus, d’affiner nos interventions, de les spécialiser en fonction des priorités nationales et de mobiliser les initiatives de la France au Sénégal autour de ces enjeux. C’est une expérience que nous souhaitons capitaliser dans ce cadre. Il existe déjà une coalition des élus français contre le paludisme. Parmi les décisions majeures que nous avons prises, figure justement celle de réunir les membres du bureau de l’Association des maires du Sénégal afin de décider de la création d’un réseau des élus sénégalais engagés dans la lutte contre le paludisme», affirme Oumar Bâ, président de l’Association des maires du Sénégal (Ams), qui avait à ses côtés Mams Yaffa, président des Elus locaux contre le paludisme, à la tête d’une délégation d’élus franco-sénégalais venus de la France.

Cette convention vise à renforcer la collaboration avec le ministère de la Santé afin de rendre plus efficace la lutte contre le paludisme. Elle prévoit également la mobilisation des partenaires autour d’un effort de contribution financière estimé à 30 millions de francs Cfa pour accompagner la mise en œuvre de ce partenariat. Mams Yaffa, président des élus de la France contre le paludisme, a souligné que la lutte contre le paludisme ne saurait être remportée sans un engagement fort et durable des collectivités territoriales. Il a rappelé que cette maladie demeure un problème majeur de santé publique, affectant particulièrement les enfants, les femmes enceintes et les communautés les plus vulnérables. Dans la lutte contre le paludisme, il est également envisagé d’élaborer un plan d’actions conjoint.

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