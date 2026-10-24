Réduisant considérablement les délais administratifs et les coûts de déplacement pour les industriels, la nouvelle plateforme en ligne de l’Arp s’inscrit directement dans les orientations de l’Agenda national de transformation «Sénégal 2050».

Par Amadou MBODJI – L’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (Arp) a procédé, hier à l’hôtel Pullman de Dakar, au lancement officiel de sa plateforme numérique dédiée à l’homologation des médicaments et autres produits de santé. Cette innovation majeure vise à simplifier les démarches administratives, à réduire les délais de traitement des dossiers et à faciliter l’accès aux services de l’agence pour les industriels locaux et internationaux, tout en renforçant la disponibilité de médicaments sûrs et de qualité.

Présidant la cérémonie au nom du ministre de la Santé et de l’hygiène publique, Dr Ndèye Maguette Ndiaye a salué une initiative stratégique en soulignant les gains d’efficacité et de célérité qu’elle apporte : «Qui dit plateforme numérique dit gain de célérité. Et si l’on gagne en rapidité, cela signifie que des médicaments de qualité et sûrs seront plus rapidement disponibles pour les populations. C’est un avantage majeur, non seulement pour le secteur pharmaceutique, mais aussi pour nos industriels locaux», a-t-elle déclaré.

Fin du dépôt physique et phase pilote réussie

Grâce à cette dématérialisation, les usagers peuvent désormais solliciter l’ensemble des services de l’Arp à distance, mettant fin à l’obligation de dépôt physique des dossiers au siège de l’agence. «Auparavant, il fallait déposer des tonnes de documents physiques au niveau de l’Arp. Aujourd’hui, cette plateforme permet d’économiser du temps et des ressources financières, car les demandeurs n’ont plus à se déplacer. Cette nouvelle approche a été testée au préalable auprès de quelques laboratoires dans le cadre d’une phase pilote qui a donné des résultats particulièrement probants», a précisé la représentante du ministre.

Alignement avec la vision «Sénégal 2050»

Inscrite dans la Politique sectorielle de santé, cette avancée répond aux directives du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, relatives à la digitalisation intégrale des services publics, conformément aux orientations de l’Agenda national de transformation «Sénégal 2050». «Le ministère de la Santé et de l’hygiène publique intègre pleinement cette dynamique dans sa Stratégie nationale de transformation du système de santé. Nous avons démarré avec le dossier patient informatisé et nous développons actuellement le Centre national informatisé pour guider les prises de décision. C’est exactement dans ce même esprit que l’Arp a déployé son outil», a ajouté la directrice de Cabinet.

En ligne de mire : le Niveau de maturité 4 de l’Oms

La représentante du ministre a également rappelé que l’Arp a déjà atteint le Niveau de maturité 3 attribué par l’Organisation mondiale de la santé (Oms). Une nouvelle évaluation formelle par l’Oms est programmée pour le mois de décembre prochain, portant cette fois-ci sur le segment des vaccins. Si les résultats s’avèrent concluants, l’Arp pourrait alors accéder au Niveau de maturité 4, le plus haut standard international en matière de régulation pharmaceutique.

ambodji@lequotidien.sn