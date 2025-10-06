Le Syndicat autonome des techniciens supérieurs de la santé (Satsus) dénonce le mutisme incompréhensible des autorités et l’ignorance délibérée de la question du reclassement définitif des techniciens supérieurs de santé. C’est sous ce rapport que le syndicat annonce qu’il va tenir, ce mois-ci, une grève pour s’offusquer de cette situation.Par Amadou MBODJI –

Une grève de 48 heures est prévue les mercredi 15 et jeudi 16 octobre 2025 sur tout le territoire national sénégalais, a annoncé par le Syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé (Satsus). Cette décision du Satsus fait suite à «l’inaction persistante» des autorités concernant le reclassement des techniciens supérieurs de santé. «Face à l’inaction persistante des autorités, nous n’avons plus d’autre choix que de déclencher un plan d’actions qui débute par une grève de 48 heures sur toute l’étendue du territoire national, pour exiger le reclassement immédiat des techniciens supérieurs de santé. Nous appelons tous les militants et sympathisants à la mobilisation totale, dans la discipline et l’unité, pour faire valoir ce droit fondamental, juste et légitime», fait savoir Farba dit Ibrahima Ndiaye, Secrétaire générale du Satsus, lors d’une rencontre tenue samedi par ledit syndicat au Centre de santé des Maris­tes.

Malgré les engagements pris et les efforts fournis par ces professionnels dans le cadre du Programme de renforcement de capacités des techniciens supérieurs de santé (Precatss), ils «tardent» à voir la concrétisation de leur revendi­cation. «Le Bureau exécutif national du Syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé (Ben/Satsus) informe l’opinion publique nationale et internationale que malgré les engagements pris par les autorités concernant le reclassement des techniciens supérieurs de santé, aucune avancée concrète n’a été constatée à ce jour, alors que sur proposition de l’Etat, les techniciens supérieurs de santé ont suivi avec rigueur et professionnalisme le Precatss (programme de renforcement de capacités des techniciens supérieurs de santé), sanctionné par des diplômes d’Etat, remplissant ainsi toutes les conditions requises au reclassement», ajoute M. Ndiaye. Le Satsus dit avoir tout fait pour entretenir un dialogue sincère avec les autorités. Mais en vain. «Le Ben/Satsus a déposé un préavis de grève dans les délais légaux (17 juin 2025), entrepris les démarches nécessaires pour rencontrer le ministre de la Santé et celui de la Fonction publique, usé de tous les moyens administratifs en vue d’un dialogue sincère. Malgré tout cela, nos interlocuteurs font preuve d’un mutisme incompréhensible, ignorant délibérément la question du reclassement définitif des techniciens supérieurs de la santé. Après suspension de notre mouvement de grève le 7 mars 2025, dans la dynamique d’un Dialogue national, nous avons donné au gouvernement le temps nécessaire pour finaliser et publier le décret portant reclassement définitif des techniciens supérieurs de santé dans leurs nouveaux corps d’accueil. Cependant, force est de constater que ce projet de décret est toujours bloqué au niveau du secrétariat général du gouvernement, sans aucune justification, dans l’incompréhension totale, alors qu’il est déjà passé et validé en Comité technique gouvernemental», s’insurgent les techniciens supérieurs de la santé.

Ils «sont frustrés» par la lenteur des autorités à mettre en œuvre leur reclassement dans la hiérarchie A2, promis pourtant depuis 2023. Malgré les accords signés et les engagements pris par les autorités, notamment lors d’une rencontre avec le Premier ministre au Grand Théâtre, le décret portant reclassement se fait toujours attendre.

ambodji@lequotidien.sn