Le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames) est en phase de cessation de travail. Le syndicat, mené par Mamadou Demba Ndour, a déposé un préavis de grève.

Le Sames dénonce, à travers cette grève, les arrestations arbitraires et répétées d’agents de la santé. Cette revendication est relative à la convocation de médecins appelés à s’expliquer sur une consultation administrée au chef de file du Pastef, Ousmane Sonko.

Le syndicat appuie la position de deux médecins, le Docteur El Hadji Mbagnick Ngom et le Docteur Samir Simon Boulos, en l’occurrence, qui ont invoqué le secret médical face aux enquêteurs.

Quatre autres médecins ont, tour à tour, été convoqués à la sûreté urbaine. Trois d’entre eux sont actuellement libres. Mais, le Docteur Babacar Niang co-propriétaire et administrateur de la clinique Suma assistance est placé sous contrôle judiciaire. Il est inculpé pour non assistance à personne en danger et homicide involontaire.

Aussi, le Sames prend en compte d’autres points dans le préavis de grève déposé. Il est contre le non-respect du protocole d’accord de 2014 et la non application du protocole de mai 2022. Il urge pour le syndicat de respecter le monotoring des accords convenus.