En prélude à la Journée mondiale du diabète, l’Association sénégalaise de soutien aux diabétiques (Assad) a organisé une conférence de presse pour lancer sa campagne de sensibilisation. Face aux prévisions alarmantes à l’horizon 2050 et au fort taux de patients ignorant leur statut, spécialistes et autorités sanitaires insistent sur l’urgence d’une prévention précoce et d’un ciblage régional renforcé.

Par Justin GOMIS – L’évolution du diabète à travers le monde ne cesse d’inquiéter la communauté médicale. «On compte actuellement 600 millions de diabétiques dans le monde, un chiffre qui devrait atteindre 900 à 950 millions d’ici 2050. L’Afrique enregistre aujourd’hui au moins 30 millions de cas, mais les projections y prévoient une augmentation spectaculaire», a averti Pr Abdoulaye Lèye, endocrinologue et diabétologue.

Selon cet enseignant à la Faculté de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad), si les enquêtes nationales de 2014 et 2015 signalaient une prévalence globale d’environ 4, 1 à 4, 2%, ces chiffres sous-estiment la réalité du terrain. La raison principale réside dans le dépistage très insuffisant de la maladie. «A l’échelle mondiale, un adulte sur neuf vit avec le diabète. En Afrique, la proportion de malades devrait bondir de plus de 140% d’ici 2050, et trois personnes sur quatre ignorent aujourd’hui qu’elles portent cette affection.

Au Sénégal, la Fédération internationale du diabète estime que près de quatre personnes atteintes sur cinq ne le savent pas. Concrètement, sur cinq personnes diabétiques ou pré-diabétiques, une seule est au courant de son état ; les quatre autres vivent sans le savoir», a expliqué le Pr Lèye. Le spécialiste alerte sur la nature insidieuse de la pathologie : «C’est une affection qui évolue discrètement. Les patients ne la découvrent souvent qu’au moment des complications, après l’avoir laissée s’installer pendant des années.»

La prévention : un enjeu sanitaire et financier

Pourtant, le diabète de type 2 peut être évité ou retardé. «On peut agir dès la période périconceptionnelle ou pendant la grossesse pour retarder considérablement la survenue de la maladie. Même si des facteurs génétiques ou liés à l’âge rendent son apparition inévitable, une posture de prévention permet de stabiliser l’affection et d’éviter les complications», a soutenu l’universitaire, rappelant que le coût de la prévention d’un patient est 100 à 300 fois inférieur à celui de la prise en charge de ses complications.

Prenant la parole lors de la rencontre, le Dr Moustapha Diop, directeur de la Lutte contre la maladie au ministère de la Santé, a rappelé que l’âge constitue un facteur de risque majeur. Si la prévalence moyenne chez les 18-69 ans s’établit à 4, 2%, elle grimpe à 10% chez les 49-59 ans et atteint 14% chez les 60-69 ans. Les récentes évaluations révèlent également une forte disparité géographique sur le territoire national : «Certaines régions dépassent nettement la moyenne nationale de 4, 2%. C’est le cas de Dakar, Louga, Fatick, mais surtout la région de Matam, qui enregistre un taux de prévalence record de 10%. Ces données ont permis au ministère de réajuster ses interventions et de cibler prioritairement ces zones à fort risque.»

Renforcement de la prise en charge et des budgets

Pour faire face à cette urgence, le ministère de la Santé et de l’hygiène publique a renforcé son dispositif d’accès aux soins. La subvention accordée à l’insuline a été rehaussée, passant de 300 à 520 millions de francs Cfa, et les antidiabétiques oraux sont désormais inscrits sur la liste des médicaments essentiels de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (Pna).

En outre, grâce à l’appui de partenaires internationaux, 27 centres intégrés de prise en charge (cliniques dédiées au diabète et à l’hypertension) ont été ouverts à travers le pays. Pour le diabète de type 1 chez l’enfant et l’adolescent, des programmes spécifiques comme Changing Diabetes in Children et le plan d’action de l’Oms ont permis de déployer des actions ciblées dans les régions de Diourbel, Thiès et Dakar.

Dr Diop a souligné que les Maladies non transmissibles (Mnt) dont le diabète, figurent en bonne place parmi les sept projets prioritaires de la nouvelle Stratégie nationale de santé (Stnss) s’inscrivant dans la vision Sénégal 2050. «Face à des pathologies dont la prise en charge tardive reste financièrement insupportable pour les ménages et les collectivités, l’Etat mise massivement sur une approche intégrée associant diabète, hypertension, maladies cardiovasculaires et insuffisance rénale», a-t-il conclu. Ces initiatives et arbitrages stratégiques ont été vivement salués par Baye Omar Guèye, président de l’Assad, qui a appelé à poursuivre et intensifier l’effort collectif de sensibilisation sur le terrain.

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