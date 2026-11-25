Pour prévenir les troubles visuels susceptibles de compromettre la réussite scolaire des enfants, LaPaire Glasses Sénégal, en partenariat avec la Fondation Bank Of Africa Sénégal, a organisé une journée de dépistage à Ngor. La campagne, qui prévoit également une étape à Pikine, vise à faciliter l’accès aux soins oculaires et à offrir gratuitement des lunettes aux élèves qui en ont besoin.

Par Amadou MBODJI – Les maladies des yeux, telles que la myopie et bien d’autres troubles visuels, constituent une menace pour la scolarité des enfants.

C’est tout le sens de la journée de dépistage organisée hier à Ngor, dans un établissement scolaire élémentaire, par LaPaire Glasses Sénégal, en collaboration avec la Fondation Bank Of Afrika Sénégal.

«L’objectif, c’est de dépister 4000 élèves. Bon, si l’on se fie aux statistiques de l’année dernière, je pense que nous serons entre 900 et 1000 élèves à qui nous allons offrir des lunettes. Parce qu’après le dépistage, tous les enfants qui ont besoin d’une correction visuelle, nous leur offrons des lunettes. Et ça, c’est pour leur permettre d’améliorer leurs résultats scolaires. Comme je l’ai dit tantôt, les problèmes de vue peuvent être un frein à l’évolution de l’enfant», Mme Diary Ly Diagne, responsable Rse et de la fondation Bank Of Afrika Sénégal.

Une fois que l’étape de Ngor bouclé, cap sera fait sur Pikine pour soumettre des séances de dépistage aux élèves des écoles élémentaires. «Nous avions déjà participé à l’édition de l’année dernière et nous revenons cette année encore pour essayer de réaliser des dépistages auprès des enfants. En termes de pathologies, celles que nous recensons le plus fréquemment sont la myopie, l’hypermétropie et l’astigmatisme. Chez beaucoup d’enfants qui souffrent de myopie, on constate des difficultés à voir de loin. Cela pose notamment un problème lorsqu’ils doivent regarder le tableau en classe. Il y a également l’astigmatisme, qui représente aujourd’hui 37% des cas. Il est lié à une déformation, ainsi que l’hypermétropie. Vous remarquerez souvent que lorsqu’un enfant ne rapproche pas suffisamment son livre, il éprouve des difficultés à lire. Ce sont les principales pathologies détectées lors des dépistages», fait savoir Mouhamadou Mansour Dème, directeur de LaPaire glasses Sénégal, en parlant des problèmes de vue décelés chez les enfants de cette catégorie d’âge. Le directeur de LaPaire Glasses Sénégal a expliqué que, dès l’âge de 8 ans en moyenne, l’œil connaît un certain développement et que les troubles visuels non corrigés peuvent entraîner des erreurs de réfraction, susceptibles de provoquer des difficultés chez l’enfant.

Il a indiqué que le choix de commencer les dépistages dans les écoles primaires s’explique par la sensibilité particulière des enfants à cet âge, mais aussi par le fait que les parents et les enseignants ne parviennent pas toujours à identifier les signes révélateurs de troubles de la réfraction. Selon lui, le retard de dépistage constitue l’une des principales causes de l’évolution de certaines pathologies visuelles chez les enfants. Il a souligné que lorsque les troubles ne sont pas détectés à temps, ils progressent progressivement et peuvent entraîner d’autres complications, compromettant ainsi le développement normal de l’enfant. Le directeur a également relevé les insuffisances de l’écosystème sénégalais en matière de santé oculaire, notamment le nombre encore limité d’ophtalmologues. Il a rappelé que le pays en comptait 91, un effectif qu’il juge largement insuffisant au regard de la population. Il a ainsi insisté sur la nécessité de renforcer la proximité des services de santé oculaire afin de faciliter l’accès aux soins pour les populations. Il a également plaidé pour des consultations à des coûts abordables, estimant que cela encouragerait davantage de parents à faire contrôler régulièrement la vue de leurs enfants. Au terme des dépistages, le directeur estime qu’environ 1% des enfants examinés aura besoin de lunettes. Si les écrans et autres appareils numériques, comme les tablettes et les ordinateurs, pourraient être mis en cause dans l’apparition de certains troubles visuels chez les enfants, d’autres facteurs pourraient également être à l’origine de ces problèmes. Il s’agit notamment du manque de diversité alimentaire, marqué par une consommation excessive de viande, mais aussi de la consanguinité. C’est ce qui ressort des explications des responsables de cette journée de dépistage, qui s’appuient sur les observations des médecins consultés. Après la première édition l’année dernière, la séance de dépistage constitue la deuxième tenue par la même occasion.

ambodji@lequotidien.sn