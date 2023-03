Abordant le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République a insisté sur plusieurs sujets dont la pollution de la Falémé. Ce fleuve qui nourrissait des millions de personnes, ne sert plus à rien. C’est un cours d’eau pollué par l’orpaillage clandestin et a tué en même temps les activités économiques qui y découlaient. Les activités d’orpaillage clandestin sur le fleuve de la Falémé ont un impact négatif sur les activités socio-économiques des populations riveraines. L’utilisation abusive de produits toxiques, par des orpailleurs véreux et très insouciants, a pollué le cours d’eau. Et les conséquences sont terribles : les activités agro-sylvo-pastorales des populations ne sont plus possibles aux abords du fleuve. Pis encore, les populations riveraines n’y ont même plus accès pour s’approvisionner en eau.

Le chef de l’Etat veut maintenant que cette agression de cet affluent du fleuve Sénégal, qui prend sa source dans la partie nord du Fouta-Djalon (Guinée), cesse. En Conseil des ministres décentralisé tenu hier dans le Pakao, Macky a demandé «au ministre de l’Intérieur et aux ministres en charge de l’Eau, de l’Agriculture, de l’Environnement et des Pêches de mener, sous la supervision du Premier ministre, des actions urgentes pour la préservation durable des écosystèmes de la Falémé, de la santé et des activités des populations riveraines».

En attendant la mise en œuvre des directives du président de la République, un Comité de veille et d’alerte est mis sur pied pour sauvegarder ce qui peut encore l’être.

