À l’occasion des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) qui se déroulent au Sénégal, l’école élémentaire Amadou Diagne Woré a abrité une masterclass artistique et citoyenne. Organisée par One Academy, cette rencontre a permis au célèbre peintre Boubou d’inspirer des élèves à travers une performance en direct, placée sous le signe de l’engagement et de la créativité.

Par Justin GOMIS – De l’art pour changer le monde : L’école élémentaire Amadou Diagne Woré a servi ce samedi de cadre à une séance de peinture en direct destinée à des élèves dakarois, autour du thème : « Ces mains changeront le monde ». Organisée par One Academy — la plateforme gratuite de One Campaign dédiée au développement des compétences en plaidoyer des jeunes adultes de 18 à 35 ans à travers l’Afrique —, cette activité s’inscrit dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse qui se déroulent présentement dans le pays. Une opportunité saisie par les organisateurs pour inviter l’artiste sénégalais Boubou, célèbre pour ses portraits réalisés à l’envers, à se livrer à une performance artistique devant des élèves, des enseignants et de nombreux jeunes.

Dans sa volonté d’aider les jeunes de tout le continent à comprendre les enjeux de leur monde, à développer des compétences concrètes en plaidoyer et en leadership, et à passer à l’action dans leurs communautés, One Academy a orchestré cette démonstration avec des projections en gros plan de la création de l’œuvre sur grand écran, afin que toute la salle puisse suivre chaque coup de pinceau.

« L’objectif est que chaque enfant présent dans cette salle, et chaque jeune qui nous suit en ligne, sache qu’il tient le pouvoir entre ses mains et que sa voix peut changer le monde », a indiqué Serah Makka. Selon la directrice exécutive de One Campaign pour l’Afrique, « la nouvelle génération africaine a déjà la passion de changer les choses. Ce dont les jeunes ont besoin, c’est d’accéder aux connaissances, aux compétences et aux réseaux qui transforment cette énergie en action. Boubou est un parfait exemple de ce que l’on peut accomplir avec une vision unique et le refus de se laisser dire que quelque chose est impossible. Des millions de personnes s’inspirent de son travail novateur. »

Redéfinir les perspectives à travers l’art

De son côté, l’artiste Boubou confie que l’art lui a offert la liberté de voir les choses autrement. « Les gens me regardent peindre à l’envers, avec ce que j’ai dans les mains, et certains pensent que je m’y prends dans le mauvais sens. Pour moi, c’est simplement ma manière de faire, et elle m’a appris qu’il n’y a pas qu’une seule façon de créer de l’art », explique-t-il. Aujourd’hui, son rêve est de transmettre ce savoir-faire à la jeune génération.

« Je voulais que chaque enfant présent dans cette salle reparte en sachant que ses idées comptent et qu’il peut faire la différence. Quand on voit une peinture apparaître sous ses yeux, trait après trait, on comprend que l’art appartient à tout le monde. Quand les enfants ont ajouté l’empreinte de leurs mains sur la toile, j’espérais qu’ils y verraient une promesse faite à eux-mêmes : leurs mains peuvent créer l’avenir », a-t-il partagé.

Cette empreinte laissée sur une toile collective nourrit l’espoir que ces mains changeront effectivement le monde, rappelant que le talent n’est le monopole de personne. « C’est la preuve que chacun porte en lui la capacité de créer quelque chose de beau pour changer le monde en mieux », soulignent les membres de Onr Academy.

Pour Serah Makka, « quand des millions de personnes regardent Boubou peindre, nous voyons la culture faire ce qu’elle fait de mieux : inspirer une génération capable de changer le monde. Notre rôle est de veiller à ce qu’elle dispose des outils pour y parvenir ».

Un avis partagé par Mark Green, directeur général de One Campaign, pour qui les Jeux Olympiques de la Jeunesse constituent « un rappel de ce que les jeunes Africains savent déjà : le talent, l’ambition et l’espoir sont ici en abondance ». Selon lui, « le sport et l’art ont le pouvoir rare de canaliser et d’accélérer cet espoir. Ils franchissent les frontières et les langues, et montrent ce qui est possible dans le monde d’aujourd’hui ». Une influence que Boubou a su concrétiser en fédérant une communauté de 3,6 millions d’abonnés sur Instagram et de 1,8 million sur TikTok grâce à ses performances uniques.

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