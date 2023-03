L’intersyndicale des travailleurs du secteur primaire a déposé un nouveau préavis de grève. Les mouvements d’humeur pourraient reprendre dans ce secteur d’ici un mois.

En décembre 2022, l’intersyndicale trouvait un consensus avec le gouvernement. Elle mettait fin à la grève entamée au mois de septembre 2022. L’Etat s’était engagé à restituer 60% de la prime interne.

La mesure n’est toujours appliquée depuis la suspension du mot de grève des travailleurs du secteur primaire. Et ce, malgré la mise en place d’une commission technique, composée de membres du Ministère de la Fonction Publique, du Ministère des Finances, de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Élevage, et représentée par le directeur de la Fonction Publique. Commission qui n’est, d’ailleurs, pas convoquée.

L’intersyndicale des travailleurs du secteur primaire compte renouer avec la grève pour faire respecter les accords signés en décembre 2022.