Par Aladji BADJILANG (Correspondant) –

Le tourisme à Kolda, région stratégique du Pôle Casamance, souffre de plusieurs maux entravant son essor. Lors d’une rencontre tenue ces dernières semaines sous l’arbre mythique «Moussa Molo», les acteurs locaux ont passé en revue ces difficultés qui plombent ce secteur vital pour l’économie régionale.

Le président du Syndicat d’initiatives des acteurs hôteliers et touristiques de Kolda, Ibrahima Diallo, a déploré l’état des infrastructures de transport. L’aéroport en chantier, la boucle du Fouladou inachevée et les axes routiers en mauvais état compliquent l’accessibilité de la région, rendant difficile le développement du tourisme. Un autre défi majeur est la formalisation des établissements touristiques. Sur les 49 existants dans la région, seuls un tiers dispose d’agréments officiels. Un encadrement renforcé et des facilités administratives sont nécessaires pour assurer un environnement réglementaire propice au développement du secteur. L’accès au crédit hôtelier reste un obstacle majeur pour les acteurs du tourisme. Les lenteurs administratives rendent difficile l’acquisition de financements, compromettant ainsi les projets de modernisation et d’expansion.

Un plaidoyer a été ainsi lancé pour que la ligne budgétaire du Plan Diomaye pour la Casamance destinée au tourisme passe de 250 millions à 10 milliards de francs Cfa, afin de relancer durablement le secteur. Le développement du tourisme à Kolda passe également par la mise en valeur de ses richesses naturelles et culturelles. Le dragage du fleuve favoriserait le développement d’activités de loisirs, tandis que la lutte contre la déforestation renforcerait le tourisme cynégétique. Par ailleurs, la cartographie et la promotion du patrimoine régional contribueraient à renforcer l’attractivité de Kolda. Le tata du roi peul Alpha Molo Baldé, dans la commune de Ndirna, département de Médina Yoro Foulah, est un lieu de pèlerinage pour les historiens et autres hommes de culture. Ce site en voie de disparition faute d’entretien fait l’objet de visite par différentes personnes. D’où la nécessité de l’aménager et le réhabiliter pour attirer les touristes qui viennent à Kolda dans le cadre de la chasse et autres.

Face à ces défis, une volonté politique forte et des actions concertées entre les autorités, les acteurs du secteur et les partenaires financiers sont indispensables pour faire de Kolda une destination touristique de premier plan.

