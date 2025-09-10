Le renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique passe par des solutions innovantes favorisant l’irrigation, a déclaré, hier à Dakar, le ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage, Mabouba Diagne. Les solutions innovantes permettant de développer l’irrigation vont renforcer la sécurité alimentaire en Afrique, soutenir la croissance inclusive, la création d’emplois, et bâtir une agriculture résiliente face aux changements climatiques, a-t-il indiqué à l’Aps.

Mabouba Diagne présidait la cérémonie officielle de lancement des activités de KickStart International Sénégal, une société spécialisée dans ce domaine. Il a fait état de l’ambition du gouvernement de travailler à «offrir à chaque producteur la possibilité de prospérer grâce à l’innovation et à l’irrigation». Selon Mabouba Diagne, c’est dans la conjugaison des efforts de tous les acteurs concernés qu’il sera possible de mettre à disposition des producteurs, des technologies d’irrigation «accessibles, mais aussi rentables».

Le ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage estime que l’irrigation à petite échelle apparaît comme «une solution incontournable» pour renforcer la sécurité alimentaire. Il faut faire en sorte que «l’investissement fait par le petit paysan ou la femme rurale soit aussi rentable», a-t-il ajouté. Mabouba Diagne assure que le Sénégal «est engagé à promouvoir une irrigation accessible à tous et à soutenir toutes les initiatives innovantes qui renforcent notre souveraineté alimentaire, en vue d’accélérer et de moderniser l’agriculture familiale et le pastoralisme».

«Nous nous concentrons beaucoup sur [les agriculteurs], afin de les aider à augmenter leurs rendements, non pas seulement en dépendant des pluies, mais en adoptant l’irrigation», de manière à «pratiquer l’agriculture toute l’année», a expliqué Peter Juma, directeur des opérations de KickStart International. Selon lui, les solutions innovantes peuvent aider à réduire la charge qui pèse sur les gouvernements, afin que ces derniers puissent investir dans d’autres domaines.