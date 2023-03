La manifestation de l’opposition semble perturber le sommeil des Forces de l’ordre, qui ont commencé a veillé au grain depuis ce lundi pour mettre en place un impressionnant dispositif sécuritaire. Des gendarmes et policiers ont été déployés sur les grandes artères et ronds-points de Dakar, notamment au niveau des quartiers Khar Yalla, Liberté 5, 6, Niary Tally et de l’Ucad.

Par Ousmane SOW – Depuis les événements de mars 2021, l’Etat ne minimise plus aucun rendez-vous de l’opposition. Quelle que soit l’ampleur de celui-ci, il se prépare toujours à faire face en cas de débordement. Sans exagération aucune, depuis presque lundi tard dans la soirée, Dakar est sous haute surveillance des Forces de l’ordre. Impression-nant et flippant à la fois, le dispositif est mis en place. Il était relativement tôt, près de 10h hier, des fourgonnettes de la police et de la gendarmerie étaient visibles partout. Ils se sont levés aux aurores pour prendre position au niveau des ronds-points stratégiques de Dakar, notamment à Khar Yalla, Liberté 5, 6, Niary Tally et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad).

Avec l’autorisation de la manifestation de l’opposition avant le procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang prévu demain, les Forces de l’ordre défilent déjà dans les ruelles de la capitale avec un dispositif de grande ampleur. Ils anticipent une forte mobilisation de manifestants susceptible d’être émaillée d’incidents. Il est 10h 27 minutes. Au niveau du rond-point Khar Yalla, en face à la station Total, deux véhicules blindés de la police nationale ont déjà pris position et quelques policiers, en uniforme, veillent au grain.

Un peu plus loin, le décor reste aussi le même au niveau du rond-point de Liberté 6. Sur place, un escadron de la Gendarmerie nationale est positionné avec des hommes armés jusqu’aux dents.

Sous le soleil, 8 éléments de sécurité scrutent les lieux face au regard des passants. Un des leurs a reçu une visite sûrement, un membre de sa famille. «Chef, lui c’est mon grand», dira-t-il, avec un regard bienveillant. A Liberté 6 et au rond-point Jet d’eau, des gendarmes et des policiers ont été aussi déployés. Des véhicules de gendarmerie opèrent également dans la zone.

Pour certains citoyens rencontrés, le déploiement des Forces de l’ordre est une sorte de provocation faite à l’opposition. «Sonko fait trembler la République et ils sont en train de le provoquer», lance un homme, la trentaine, d’un air moqueur. Et pourtant depuis les dernières émeutes du mois de mars 2021, aucun débordement grave des manifestants n’a encore été enregistré. C’est peut-etre sans doute ce qui a fait dire à Aliou Ndiaye, un chauffeur de taxi-clando, qu’«aucun débordement ne sera plus toléré», précise-t-il, en parlant de la présence des Forces de l’ordre. Comme au niveau de tous les autres ronds-points, celui de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar aussi ne déroge pas à la règle. Epicentre des manifestations, ici, l’on remarque nettement la présence de la Force publique. Les bérets rouges observent les mouvements des étudiants comme à l’accoutumée. Et en plus du rond-point, au niveau de toutes les autres entrées de l’Ucad, des pick-up sont stationnés. «Je crois qu’on est habitués à cette situation. Ce déploiement des Forces de l’ordre est une mesure de sécurité face aux risques qui sont derrière ce genre d’événement», souligne Djiby Dème, un jeune étudiant qui admet que le pays est sous tension politique depuis quelque temps.

En tout cas, manifestation autorisée ou pas, les Forces de défense et de sécurité dérouleront une stratégie d’équilibre axée sur la prévention et la protection. Le tout dans la plus grande fermeté.