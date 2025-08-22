Les accidents en mer, très fréquents, sont parfois dus à un manque de formation des capitaines d’embarcation. Raison pour laquelle l’Anam en a formé 450, pour un meilleur respect des règles de navigation, au cours d’une session qui a duré 5 jours.

L’Agence nationale des affaires maritimes (Anam) a organisé, lundi à Saint-Louis, une session de formation de cinq jours à l’intention de 450 capitaines d’embarcation évoluant dans les secteurs de la pêche et du transport maritime. Cette formation, qui est la 13ème au niveau national et la 6ème pour le département de Saint-Louis, a pour objectif, selon les responsables de l’Anam, d’accompagner les pêcheurs en renforçant leurs capacités, notamment dans le domaine sécuritaire, dans la perspective du développement du secteur de la pêche, tout en respectant les règles régissant la navigation.

Cette formation pour laquelle les pêcheurs de toute la région se mobilisent très fortement à chaque session, se déroule depuis 2021 sous la coordination du ministère des Pêches et de l’économie maritime, et est pilotée par l’Anam, a en effet expliqué El Hadji Aboubacar Faye, directeur des gens de mer et de la formation à l’Anam, qui a fait savoir dans la foulée qu’elle tourne essentiellement autour des conditions d’exercice des fonctions de capitaine, de second capitaine et de marin artisan à bord des embarcations non pointées. Il a ajouté : «C’est avec le soutien du ministère des Pêches et de l’économie maritime que les activités de l’Anam, qui entrent essentiellement dans le cadre de la sécurité en termes d’embarcation, mais surtout de mobilisation du personnel pour les acteurs qui vont en mer, que ce soit pour la pêche, les pirogues qui s’activent autour de la pêche, toutes celles qui font du transport de passagers ou de marchandises, sont menées.» L’objectif, selon le directeur des gens de mer et de la formation, c’est de pouvoir développer des réflexes auprès de ces acteurs pour qu’ils puissent partir en mer, dérouler leurs activités en toute sécurité, mais aussi revenir auprès de leurs familles en toute tranquillité. «Pour cela, indique-t-il, il a fallu forcément identifier un certain nombre de modules intéressant la pêche responsable et la réglementation des pêches en général. C’est important qu’eux-mêmes connaissent la réglementation qui s’applique dans leur secteur, d’autant plus que ça évolue», fait savoir Aboubacar Faye, qui a expliqué que d’autres modules tournent autour de la maintenance préventive, en ce qui concerne les moteurs hors-bord mais aussi le balisage, les pêcheurs ayant besoin de maîtriser les techniques de lecture des bouées qu’ils rencontrent souvent en mer et dont ils peuvent ne pas comprendre les significations.

Par ailleurs, il y a d’autres modules qui tournent autour de la survie, notamment les mesures urgentes à prendre pour la sauvegarde de l’équipage en cas d’accident. Mieux, le directeur de la formation de l’Anam a fait savoir qu’essentiellement pour Saint-Louis, qui est dans une zone frontalière, il y a un module qui a été ajouté à ce paquet qui concerne un polémoïde maritime. Des problèmes que les pêcheurs vivent au quotidien à la frontière avec la Mauritanie, et dont la solution passe par la maîtrise par les pêcheurs eux-mêmes des tracés et de la délimitation des frontières pour éviter certaines situations qui peuvent impacter aussi bien leur vie que leur matériel.

Pour le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassane Sall, qui présidait la cérémonie d’ouverture, cette session de formation est initiée par l’Anam pour renforcer les capacités des capitaines d’embarcation en termes de sécurité maritime, pour les inviter à adopter les réflexes et gestes qui contribueront à les aider à effectuer leurs activités de pêche sans difficulté particulière et en toute connaissance des règles qui régissent le secteur. Cela est extrêmement important, selon le Gouverneur, dans la mesure où Saint-Louis est une région où le secteur de la pêche joue un rôle extrêmement important en termes de revenus, de ressources, mais surtout d’énergie qu’il mobilise. «Nous savons également que de temps à autre, nos pêcheurs sont confrontés à des incidents, pour ne pas dire des accidents, et parfois même des accidents qui découlent d’un certain manque d’informations et d’initiation. Et l’Anam, maîtrisant ces questions et se préoccupant également de la sécurité des acteurs de la pêche, a initié cette formation pour qu’ensemble, acteurs de la pêche, techniciens de sécurité et encadreurs, formateurs, nous échangions sur un certain nombre de modules qui, à terme, devraient permettre à ceux-là qui vont à la recherche du produit de le faire en toute sécurité et en toute sûreté», a expliqué le Gouverneur de Saint-Louis, qui a rappelé que les autorités gouvernementales, la ministre de la Pêche insistent sur ces aspects.

Al Hassane Sall, qui a adressé ses félicitations aux responsables de l’Anam, a également rappelé que le premier rôle de l’Etat est de faire en sorte que ses citoyens soient en sécurité partout, et surtout dans des secteurs comme celui de la pêche, qui est un secteur qui contribue beaucoup au développement économique national mais demeure un secteur à risque, ce qui fait que les acteurs doivent être formés et préparés régulièrement.

Programmée pour cinq jours, cette session de formation, qui sera clôturée ce matin, sera déroulée aussi bien en salle avec des cours théoriques qu’avec des formations pratiques sur le terrain, notamment en mer par des formateurs de l’Ecole nationale de formation maritime.

