Le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud) prévoit de travailler avec 120 établissements scolaires dans le périmètre d’influence du Bus rapid transit, principalement à Guédiawaye et Pikine (banlieue dakaroise), en vue notamment de faire des élèves des «relais essentiels» dans la sensibilisation sur la sécurité routière, a appris l’Aps de son Directeur général, Thierno Birahim Aw. Le Bus rapid transit (Brt) est prévu pour rallier Dakar et Gué­diawaye, et les enfants sont appelés à «maîtriser les dispositifs de sécurité qui seront installés le long du corridor», a d’abord relevé le directeur du Cetud, l’autorité organisatrice des transports urbains dans l’agglomération dakaroise.

S’exprimant lors de la finale de la compétition dénommée «Génie Corrid’or», une campagne d’information et d’éducation sur la sécurité routière, M. Aw martèle que le Cetud a prévu dans cette perspective de travailler avec 120 établissements dans le «périmètre d’influence du Brt» dont la mise en circulation est annoncée d’ici la fin de l’année. «C’est une approche importante, en ce sens que le Brt dessert les zones les plus densément peuplées de Dakar», a-t-il déclaré lors de la cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives et élus locaux de Pikine et Guédiawaye.

A l’heure actuelle, poursuit Thierno Birahim Aw, «58 établissements, pour une population scolaire de 58 000 élèves, ont été touchés», notant que ces derniers seront «nos ambassadeurs pour diffuser les messages auprès de leurs familles, pour un meilleur usage de la route et des comportements plus vertueux». «Nous avons travaillé étroitement avec les inspections d’Aca­démie, les Ief, pour sensibiliser et éduquer les élèves depuis le cycle primaire jusqu’à celui secondaire sur la sécurité routière», a encore fait valoir le Directeur général du Cetud.