A Sédhiou, les Journées nationales de la jeunesse se sont tenues dans une parfaite cordialité et l’affirmation de la foi. Un moment qui a marqué la vie de la région. Par Seydou TAMBA CISSE –

Les Journées nationales de la jeunesse de l’Eglise néo-apostolique se sont tenues à Sédhiou du vendredi 14 au samedi 16 mars 2025. Environ deux mille fidèles ont communié autour du thème : «Et voici, je viens bientôt…» A cette occasion, l’apôtre de district Stefan Pöschel, qui a célébré le service divin, a appelé les fidèles à la fermeté dans la foi, à lutter contre les tentations du monde, avant de se réjouir qu’après 30 ans de travail, la communauté des fidèles de l’Eglise néo-apostolique au Sénégal a considérablement augmenté.

Les jeunes sont venus de partout du Sénégal et de certains pays de la sous-région, notamment de la Gambie, de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, pour marquer leur présence en marge de la célébration des Journées nationales de la jeunesse Sédhiou 2025 de l’Eglise néo-apostolique dans la capitale du Pakao.

Ces trois jours ont été consacrés à l’union spirituelle, à la culture, aux jeux d’esprit, de sport à travers des ateliers sur l’entrepreneuriat des jeunes, les métiers de l’agriculture. L’apôtre Tounkang Mané, responsable national de l’église, a montré dès l’entame de son propos, que l’objectif de cette rencontre est centré sur le rassemblement des jeunes néo-apostoliques pour pouvoir tisser des liens. Il a par ailleurs expliqué le sens du thème de ces journées : «Tout d’abord, nous devons préciser qu’au sein de notre église, chaque année, nous basons notre foi sur un thème qu’on appelle aussi devise. Donc, pour cette année 2025, la devise de l’Eglise néo-apostolique est : «Il est temps de faire le bien.» Alors en réfléchissant sur cette devise, une question se pose : pourquoi est-il temps de faire le bien ?»

La réponse est donc vite donnée par le thème de ces Jnj : «Le Seigneur vient bientôt.» «Dans ce cas, si nous avons à l’esprit que le Seigneur vient bientôt, nous n’avons plus d’excuse à dire voilà, «je vais attendre quelque temps après pour pouvoir faire le bien». C’est ce qui a motivé le choix de ce thème», ajoute l’apôtre.

A l’issue du service divin (messe) le dimanche 16, l’apôtre Gert Opdenplatz, qui a parlé au nom de l’apôtre de district Stefan Pöschel, invité spécialement par la jeunesse, s’est réjoui de l’adhésion massive des fidèles à l’Eglise néo-apostolique. «Pour moi, c’est une très grande joie. Vous savez, j’ai fait mes travaux ici, en Casamance, à Dakar, et cela depuis 30 ans. Et quand nous avons commencé, c’était un petit troupeau, et maintenant c’est formidable, ça m’a touché», note l’apôtre Gert Opdenplatz. Il poursuit pour lancer une invite dans un contexte particulier où le monde est marqué par plusieurs situations complexes : «Mon message pour les fidèles est : reste toujours hum­ble dans chaque instant de ta vie. Parce que nous avons tellement de souffrances, tellement de tribulations, des guerres, la famine… mais nous avons la chance d’avoir notre pain quotidiennement. C’est pour cela que je voudrais que chacun d’entre nous soit et reste très humble, avec plein de gratitude, car, par Sa Grâce, Dieu nous a accordé de vivre ici au Sénégal dans la paix. C’est un grand trésor.»

Il faut rappeler que les premières Journées nationales de la jeunesse de l’Eglise néo-apostolique se sont tenues dans la région de Sédhiou il y a 10 ans. Les chargés de communication de la jeunesse, le prêtre Wilskine Sagna et le frère Christian Valantin Kathiew, se sont félicités, au nom de tous les jeunes, de la réussite de l’organisation de ces soixante-douze heures, tout en appelant leurs frères (la jeunesse) à la fermeté dans la foi conformément à la volonté divine.

seydou.tamba@lequotidien.sn