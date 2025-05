Situé dans la commune de Bemet Bidjini, dans l’arrondissement de Djibabouya, département de Sédhiou, le village chérifien de Sibicouroto a célébré son Gamou annuel, ce week-end, dans la ferveur, la communion et l’union de prières pour un Sénégal de paix et une bonne saison des pluies. A cette occasion, le porte-parole de la Famille Chérif Sidy Aïdara demande aux nouvelles autorités de prendre en charge leurs doléances liées à l’accès à l’électricité, la construction de la mosquée, l’amélioration du plateau sanitaire, l’eau potable, le bitume de la route Mar­sassoum-Sibicouroto, entre autres.

Ce sont des milliers de fidèles venus de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée Conakry, du Mali, de la diaspora et du Sénégal qui ont convergé vers la cité religieuse de Sibicouroto fondée par Chérif Ahmed Sidy Aïdara en 1921. Le porte-parole de la famille chérifienne de Sibicouroto, Chérif Bassir Aïdara, après avoir transmis les salutations, les remerciements et les prières du vénéré Khalife général Ché­rif Moulaye Aboubacar Aïdara, a regretté les nombreuses demandes d’accompagnement de la cité religieuse Sibicouroto oubliées dans les tiroirs de l’Administration. «Je l’avais dit un jour ici, à chaque Gamou, ce sont les mêmes doléances. Donc, quand nous envoyons les lettres, nous ne faisons que changer les dates. Parce que les doléances sont toujours là. Mais nous croyons que les nouvelles autorités prendront toutes les dispositions parce que nous pensons que les choses ont changé», dit-il.

Il poursuit pour rappeler le thème de cette année et formuler des prières pour une bonne saison des pluies : «Nous venons de terminer la cérémonie officielle présidée par l’adjoint au Préfet du département de Sédhiou. Pour revenir à ce Gamou, c’est un moment exceptionnel pour nous Chérif et pour les talibés. Au-delà de l’esprit religieux, c’est une rencontre de toute la famille de Chérif Sidy Aïdara. On se retrouve tous à travers les enseignements de Chérif Sidy Ahmed et, d’ailleurs, ce sera le thème de cette année : «L’éducation de base de Chérif Sidy Ahmed Aïdara, quel comportement pour les talibés ?» Mais cette année, nous avons un point assez particulier. Cette nuit sera également dédiée à Cheikh Tidiane Misba Aïdara. Pour tous ceux qui connaissent Sibicouroto, tous les Gamou sont animés par lui, un cousin de la famille, un érudit, un imam, qui ne sera pas là cette année. Nous appartenons à Dieu et nous retournerons à Lui.»

«En tant que religieux, nous avons demandé à Allah Le Tout-Puissant d’accorder une bonne saison des pluies, mais aussi nous aurons à faire des recommandations parce que c’est à nous de travailler ensemble pour un bon hivernage. Je l’ai dit au sous-préfet, nous sommes disponibles à travailler, parce que nous avons la même population, donc il faut travailler la main dans la main.»

En réponse aux doléances de la famille chérifienne, l’adjoint au Préfet du département de Sédhiou, Mactar Ndiaye, qui a présidé la cérémonie officielle, a d’abord rassuré la famille chérifienne sur la mise en service du nouveau poste de santé de la localité et la prise en charge de de la route et de l’électricité, avant de transmettre les salutations des autorités à la famille chérifienne et au Khalife général.

Par Seydou Tamba CISSE – seydou.cisse@lequotidien.sn