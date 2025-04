Par Seydou Tamba CISSE –

Pour réduire le taux de violences basées sur le genre dans la région de Sédhiou, le Pas­neeg 2, en collaboration avec l’inspection d’Académie et la Direction de la Famille, a procédé au lancement du Concours intercollégien de plaidoirie. Sur les 27 collèges d’enseignement moyen, les 16 qui ont fait de bons résultats lors des derniers examens de Bfem ont été enrôlés pour s’affronter, et le gagnant sera primé. Awa Diop Fall, coordinatrice du Produit d’appui à la stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (Pasneeg), explique : «L’objectif est de contribuer globalement à l’élimination des violences basées sur le genre à travers la sensibilisation et le renforcement de capacités des jeunes adolescents (garçons et filles). Parallèlement, il s’agit aussi de les outiller pour renforcer leurs compétences en rhétorique.»

Sokhna Kâ, Directrice régionale de la famille de Sédhiou, soutient que cette initiative vise à un changement de comportement à long terme par rapport aux violences basées sur le genre. «Nous sommes une région très vulnérable en termes de violences basées sur le genre. Surtout les violences que subissent les femmes et les filles. Nous sommes la première région la plus touchée par les violences conjugales et la deuxième la plus touchée par les mutilations génitales féminines. Nous sommes à 42% du taux de violences conjugales et à 48, 1% en termes de mutilations génitales féminines. Alors, qu’est-ce qu’il faut faire ?» Elle ajoute : «Evidemment, il faut lancer un processus de changement de comportement, et ce processus «bottom up» s’inscrit dans la durabilité. Nous nous sommes dit, avec le Pasneeg et l’inspection d’Académie, que nous allons commencer la sensibilisation en milieu scolaire. Parce que nous savons tous que quand on parle des enfants, le milieu scolaire est plus indiqué. Alors, on a voulu initier un concours de plaidoirie pour permettre aux enfants de porter leurs voix par rapport aux violences. Tantôt je le disais, les violences conjugales ont des répercussions sur l’éducation de ces enfants-là, impactant négativement leurs résultats scolaires. De ce fait, nous avons voulu sensibiliser ces enfants pour instaurer le respect mutuel, mais également amener les garçons à adopter un comportement tendant à promouvoir la masculinité positive.»

La cérémonie de lancement s’est tenue au Collège Fodé Kaba Doumbya de Sédhiou, devant des centaines de jeunes adolescents, acteurs éducatifs et partenaires, à savoir la Direction de la Famille, l’inspection d’Académie et le Pasneeg, qui comptent renforcer la culture générale et le savoir des cibles sur les questions de violences et de masculinité positive.

seydou.cisse@lequotidien.sn