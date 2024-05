Dans les départements de Sédhiou et de Bounkiling, les producteurs de maïs peinent toujours à écouler leurs récoltes. Selon le président de la Coopérative régionale des producteurs de maïs de Sédhiou, Boubacar Dieng, plus de 300 tonnes de maïs sont en souffrance dans les magasins de stockage.

Par Seydou Tamba CISSE – Les producteurs de maïs de la région de Sédhiou ont profité du Comité régional de développement (Crd) préparatoire de la campagne agricole 2024, pour attirer l’attention des autorités sur la mévente de plus de 300 tonnes de maïs dans les départements de Sédhiou et de Bounkiling. Ils demandent ainsi à l’Etat d’exiger à la Sedima et les Grands Moulins de Dakar d’acheter d’abord les productions locales avant d’importer du maïs.

Boubacar Dieng, président de la Coopérative régionale des producteurs de maïs de Sédhiou qui compte 8 coopératives, déplore la mévente de cette importante quantité de maïs, alors que la saison des pluies approche.

«Souvent les producteurs, qui sont en difficulté financière, prennent quelques sacs qu’ils vendent pour régler leurs problèmes. Jusqu’à présent, c’est cette situation que nous vivons. Cette situation risque de plomber la production de maïs dans la région de Sédhiou si l’Etat du Sénégal ne réagit pas en urgence», alerte Boubacar Dieng. Il demande ainsi au ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage de regrouper tous les producteurs de maïs du Sénégal pour échanger avec eux. «Les producteurs locaux peinent à écouler leurs productions. Et pourtant, ce que nous produisons c’est de la bonne qualité.

Pour sauver la filière maïs à Sédhiou, ces producteurs demandent à l’Etat de trouver une solution à leurs problèmes», plaide le producteur de maïs.

Correspondant