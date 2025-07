Par Seydou Tamba CISSE –

Les Vacances agricoles citoyennes ont été lancées ce samedi à Sédhiou, plus précisément au niveau du Dac de Séfa, sous le thème : «Souveraineté alimentaire, la jeunesse s’engage.» Entourée du secrétaire d’Etat aux Coopératives et à l’encadrement paysan, Mme Khady Diène Gaye insiste sur l’importance de cette initiative : «Nous sommes conscients, conformément aux orientations de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, que l’atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal doit nécessairement passer par un engagement réel et soutenu de la jeunesse qui représente 75% de la population totale. C’est pourquoi nous avons osé reconduire ce programme de vacances et le replacer sous le même thème que l’année dernière : «Souveraineté alimentaire au Sénégal, la jeunesse s’engage.».»

La ministre de la Jeunesse, des sports et de la culture espère de meilleurs résultats que l’année dernière. «Au terme de l’évolution de la première édition, il a été noté certes beaucoup de points faibles, mais aussi des points forts dont les plus marquants ont été la disponibilité et l’adhésion de la jeunesse sénégalaise autour de ce programme. En 2024, nous avions pu enregistrer des inscriptions tournant autour de 10 853, et nous n’avions pu mobiliser que 1015 jeunes dans 27 fermes pendant 22 jours. Et pour cette année 2025, nous partons avec une mobilisation de 1540 jeunes et 220 animateurs sociaux éducatifs, qui font un total de 1760 jeunes qui seront tous redéployés au niveau de 44 fermes. Ce qui constitue une nette évolution par rapport au nombre de fermes que nous avons pu mobiliser l’année dernière», explique la ministre.

Coordonnateur national du Prodac, Dr Cheikh Ahmadou Bamba Ngom insiste sur l’importance du Dac de Séfa qui offre plusieurs opportunités aux jeunes.

Il faut savoir que ces jeunes sélectionnés vont travailler dans des fermes institutionnelles du Prodac, de l’Anida et de l’Anpej, et dans des fermes privées. Ils vont bénéficier de 30 jours de formations théorique et pratique sur les techniques culturales, l’entrepreneuriat agricole, la formation civique et citoyenne, avec l’appui du Service civique national et de l’Armée.

seydou.cisse@lequotidien.sn