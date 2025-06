Pour renforcer la conscience entrepreneuriale et les capacités des jeunes de Sédhiou à faire face aux causes et conséquences de la migration irrégulière, le Grdr (Groupe de recherche pour le développement rural), à travers son projet Informa (Information, formation sur la migration en Afrique de l’Ouest), a organisé une randonnée pédestre sur thème : «Découvrir les trésors de Sédhiou» pour sensibiliser 300 jeunes de la région. A cette occasion, le président du Conseil communal de la jeunesse, qui a participé à la randonnée, pense que si les jeunes sont accompagnés, ils peuvent réussir sans sacrifier leur vie dans la mer ou le désert.

Avant de porter le message de sensibilisation, Sissao Tamba, Référent territorial migration au niveau du Grdr, a rappelé que la région de Sédhiou est une zone de départ des migrants, et plusieurs disparus et morts y sont enregistrés chaque année. «Quand on veut dé­montrer les trésors cachés de Sédhiou, c’est pour montrer les opportunités aux jeunes de la région, pas de les empêcher d’aller à l’émigration, mais la peur est que nous avons constaté que depuis l’an 2000, le nombre de pertes en vie humaine augmente. Nous savons que la migration a des avantages pour les pays de départ et d’accueil, mais malheureusement, à cause de la migration irrégulière, aujourd’hui il y a un déchirement au sein des familles, un manque de main-d’œuvre, une insécurité, parce qu’il y a des gens qui partent, qui ne reviennent pas et qui laissent ici des potentialités.» Il ajoute : «En même temps, nous avons compris que les causes sont le chômage, le manque d’emploi et d’informations. C’est pourquoi nous avons organisé cette randonnée pour sensibiliser 300 jeunes filles et garçons sur les trésors de Sédhiou et les dangers de la migration irrégulière. Il faut également noter que nous avons de plus en plus de jeunes femmes qui se lancent dans la migration irrégulière, c’est une situation inquiétante.»

Des centaines de jeunes, venus des trois départements de la région, notamment de Sédhiou, Bounkiling et Gou­domp, ont parcouru la commune chef-lieu de Sédhiou, en passant par le marché central, et ont porté des messages de sensibilisation auprès des personnes qu’ils rencontrent ou trouvent sur place sur les opportunités et risques de la question. Amadou Laye Konté, jeune leader et président du Conseil communal de la jeunesse, trouve cette initiative du projet Informa très importante. «Je pense que cette initiative vient à point nommé, d’autant plus que les statistiques sont-là et récemment, il y a deux mois de cela, le ministère de l’Intérieur était venu à Sédhiou pour mettre en place un comité de pilotage sur la question migratoire. Aujourd’hui, Sédhiou n’est pas épargnée par ce phénomène. Si les jeunes s’engagent aux côtés des partenaires au développement et des au­torités pour combattre la migration, c’est un avantage pour la communauté, les autorités étatiques et la jeunesse dans sa globalité. Donc, c’est ce qui a même poussé les jeunes à venir massive­ment répondre à cette randonnée pédestre. Vous n’êtes pas sans savoir que Sédhiou est une terre qui regorge de potentialités, mais parfois qui sont méconnues des populations et qui sont mal exploitées, et aujourd’hui, si les jeunes sont accompagnés, ils peuvent rester ici et réussir», conseille-t-il.

Le projet Informa tend vers sa fin, mais ces centaines de jeunes sensibilisés à travers cette randonné vont servir de relais auprès de leur communauté. C’est l’attente du Réfèrent territorial du Grdr afin de rationaliser les départs et faciliter l’accès à l’information aux jeunes.

Par Seydou Tamba CISSE – seydou.cisse@lequotidien.sn