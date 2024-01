Ce vendredi matin, le ministre des Forces armées a procédé à l’inauguration de la Brigade de proximité de Tanaff. La construction de cette brigade va permettre de renforcer la sécurité dans le département de Goudomp, de lutter contre le vol de bétail, la coupe illégale de bois, le trafic de chanvre indien et le banditisme frontalier. Lors de cette cérémonie d’inauguration, le maire de la commune de Tanaff a sollicité la réhabilitation de la Gendarmerie de Samine et la construction d’une autre brigade dans le département de Goudomp.

Par Seydou Tamba CISSE – C’est une réponse à l’insécurité grandissante. Surtout que dans la région de Sédhiou, le département de Goudomp est l’une des contrées les plus confrontées au problème du défi sécuritaire, avec la porosité de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. C’est du pain béni pour les voleurs de bétail, les trafiquants de drogue et les coupeurs de bois, et le banditisme transfrontalier. Pour lutter contre ces problèmes et sécuriser les populations et leurs biens, l’Etat a érigé une brigade de proximité dans la commune de Tanaff, qui a été inaugurée hier par le ministre des Forces armées. La construction de cet édifice, qui couvre les arrondissements de Simbandi Brassou et Karantaba, est bien accueillie par les populations du département de Goudomp, qui ont émis d’autres doléances. Léon Nzally, maire de la commune de Tanaff, explique : «Diarama (Merci) au président de la République pour avoir réconcilié plusieurs générations qui ont vécu les moments sombres du conflit casamançais.

Dieuredieuf (Merci) au président de la République pour cette brigade qu’il nous a offerte. M. le ministre, faut-il le rappeler, la Brigade du département de Goudomp à Samine date de 1962.

Nous vous prions de bien vouloir la réhabiliter car elle est en état de vétusté très avancé, et souhaitons aussi la réalisation d’une autre brigade de gendarmerie, certainement dans la zone de Karantaba ou de Koliban-tang.»

Le ruban de la nouvelle Brigade de proximité de Tanaf a été coupé par Me El Hadji Omar Youm, ministre des Forces armées, accompagné du Général Moussa Fall, Haut-commandant de la Gendar-merie nationale et directeur de la Justice militaire. «Cette cérémonie d’inauguration marque un jalon important dans la mise en œuvre de la stratégie d’équité nationale qui repose sur la vision du président de la République. En procédant à l’inauguration de cette nouvelle unité de gendarmerie de Tanaff, nous venons apporter une réponse pragmatique aux défis sécuritaires dans le département de Goudomp.

Cette nouvelle unité de gendarmerie jouera son rôle dans la prise en compte des défis sécuritaires spécifiques à ce département de Goudomp, notamment le vol de bétail dans cette bande frontalière, ainsi que la coupe de bois, surtout la coupe illicite.» Il enchaîne : «En effet, le vol de bétail, très actif dans ce département, a fini de décimer le cheptel bovin, portant un lourd préjudice à nos éleveurs, mais également à l’économie nationale. Quant à la coupe et au trafic illicites de bois, ils amplifient les effets du changement climatique en aggravant la déforestation et en réduisant la biodiversité. La nouvelle Brigade de Tanaff, la Brigade territoriale de Samine et la Lgi auront à cœur de s’attaquer sans relâche à ces formes de criminalité, avec fermeté et de façon coordonnée.»

Le ministre des Forces armées a également promis de procéder à la réhabilitation de la Brigade de Samine et aussi appelé les populations locales et la gendarmerie à coordonner pour la sécurité des personnes et de leurs biens.