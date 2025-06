C’est connu : l’accès des femmes aux opportunités économiques est souvent rendue difficile par plusieurs contingences. La Direction régionale de la famille de Sédhiou essaie de trouver la bonne stratégie pour les autonomiser.Par Sedyou Tamba CISSE –

A Sédhiou, la Direction régionale de la famille, après avoir lancé ses activités à travers le «Set-Setal», a organisé un Forum régional de l’entreprenariat féminin et réseau­tage, intitulé «Opportunités et diffusion de bonnes pratiques», à la salle de réunion de la mairie de Sédhiou. Au-delà de ce forum, plusieurs activités, comme la formation des femmes détenues, les Concer­tations régionales sur la place de la femme, ont été me­nées dans la région de Sédhiou.

Sokhna Amy Ka, Directrice régionale de la famille de Sédhiou, soutient que ce forum vise à faciliter l’autonomisation des femmes qui ne manquent pas forcément d’opportunités. «L’objectif principal de l’organisation de ce forum vient d’un constat : dans la région de Sédhiou, nous bénéficions d’énormément d’interventions dans le cadre de l’accompagnement de la Direction de la famille de manière générale, mais surtout dans le cadre de l’autonomisation de la femme. Et le constat a également montré que les femmes ne sont même pas au courant de ces interventions, et nous, en tant que service technique, avons voulu créer un cadre d’échanges entre les organisations faîtières et ces projets et programmes qui intervien­nent dans le cadre de l’autonomisation. Nous avons donné la parole aux responsables de projets pour qu’ils expliquent aux femmes quelles sont leurs offres de services, mais également les différentes opportunités qui existent dans la région dont les femmes pourront bénéficier.» «Au-delà de ce forum, les femmes détenues de la région de Sédhiou ont bénéficié de deux journées de forma­tion dans la saponification, la javellisation et sur les droits de la femme afin de faciliter leur réinsertion sociale et économique», conclut la Direc­trice régionale de la famille de Sédhiou.

Par ailleurs, le Comité régional des Concertations régionales sur la place de la femme dans la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement, présidé par le Gouverneur de Sédhiou, Diadia Dia, le 5 mars, a montré que plusieurs difficultés, comme l’accès aux facteurs de production (la terre, l’eau, les intrants agricoles), le manque d’infrastructures sociales de base, bloquent l’autonomisation des femmes, mais l’autorité a rassuré. Le Gouverneur a profité de cette occasion pour annoncer la réalisation d’une superficie de 50 hectares aménagés par la Der/Fj dans les trois départements de la région.

