A Sédhiou, la lutte contre les violences faites aux femmes est au cœur des initiatives de l’Unsas, qui a opté pour la mise en place d’un Comité régional pour la prise en charge de la question.Par Seydou Tamba CISSE –

Pour accompagner les femmes dans la formalisation à l’accès au travail décent et à la protection sociale de l’économie informelle, promouvoir la coopération et le partenariat aux niveaux national et international, l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas) a organisé un atelier de renforcement de capacités sur le leadership et l’autonomisation, et procédé à l’installation du Comité régional des femmes à Sédhiou. Les travailleurs ont listé plusieurs difficultés qu’ils rencontrent. A Sédhiou, c’est autour de la prise en charge de la protection sociale, la santé et la sécurité au travail, la violence et le harcèlement dans le monde du travail que l’Unsas a entamé ses activités.

A l’occasion de l’installation du Comité régional des femmes de Sédhiou, la présidente de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, Nafissa Samb, a plaidé pour la ratification de la Convention 190. «Nous avions porté plusieurs plaidoyers et aussi plusieurs formations à l’endroit des femmes pour qu’elles puissent prendre conscience de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. Au-delà du cadre du travail, il y en a beaucoup dans les foyers. Je dis parfois qu’on ne passe pas un ou deux jours sans qu’on parle de violence dans les médias. Nous avions porté un plaidoyer auprès de l’ancien gouvernement, finalement cela n’a pas abouti, mais nous sommes en train de le porter avec le gouvernement qui est en place.» Elle enchaîne : «Lors du deuxième Conseil des ministres, je pense, le président de la République avait demandé à ce qu’on accélère, au niveau des ministères de la Famille, des Affaires étrangères et au niveau de l’Assemblée nationale, pour arriver à ratifier la Convention 190 sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Nous sommes là-dessus, et je demande qu’on puisse accélérer les choses.»

C’est l’ensemble des syndicats de l’Unsas qui sont élus par consensus membres du Comité régional des femmes. La mise en place de cette organisation va faciliter la prise en charge des difficultés liées au congé de maternité, au congé de travail en cas de maladie des enfants ou d’autres situations non réglementées, signale Ibrahima Badji, Secrétaire général de l’Union des syndicats autonomes du Sénégal, à Sédhiou.

