Après un an de mouvement de grève des travailleurs des collectivités territoriales, les membres de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal (Fgts/B), en visite dans la région de Sédhiou, ont demandé aux travailleurs de Sédhiou de surseoir au mouvement de grève, en raison des promesses du ministre des Collectivités territoriales et du Premier ministre. A cette occasion, le Secrétaire général de la Fgts/B a demandé aux autorités étatiques de ne pas se mêler de l’affaire de la légitimité de sa structure et réclame la réintégration de l’effigie de feu Sidiya Ndiaye sur leur bulletin de vote. Il a également informé que parmi les 15 981 travailleurs recensés, il y a 8858 agents dont les dossiers ne sont pas complets, 4447 travailleurs disposent de dossiers complets et plus de 3000 sont classés hors périmètre.

Par Seydou TAMBA CISSE – Depuis plus d’une d’année, les travailleurs des collectivités territoriales étaient en grève pour réclamer l’effectivité de la mise en place de la Fonction publique locale qui doit améliorer leurs conditions de travail et occasionner des augmentations de salaires, la question du statut, entre autres points. Mais, il semblerait que la nomination de Modou Diagne Fada comme ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, en complicité avec le Premier ministre Amadou Ba, a apporté une solution salvatrice à cette situation délicate. Plusieurs ministres sont passés sans convaincre les syndicats des travailleurs des collectivités territoriales, à l’exception du ministre Modou Diagne Fada, si l’on se fie à Moussa Cissokho, Secrétaire de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal, par ailleurs Secrétaire général national du Syndicat unique et démocratique des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal : «Nous avons demandé aux travailleurs de surseoir à leur mouvement de grève, compte tenu du fait que déjà le Premier ministre nous a reçus et des propositions concrètes ont été soulevées pour aller vers une sortie de crise. C’est-à-dire faire des actes réglementaires pour instruire les exécutifs locaux à payer, instruire les receveurs et percepteurs municipaux à payer et demander aussi le gel des recrutements dans les collectivités territoriales du Sénégal. Ce que nous avons bien voulu accepter parce qu’au moins on a senti qu’il y a un effort de l’Etat du Sénégal pour aller vers un dénouement heureux et trouver une solution définitive par rapport à ce droit légitime des travailleurs.»

Cette visite est également centrée dans la campagne des élections générales de représentativité des centrales syndicales de travailleurs. Celles-ci interviennent quelques mois après la mort du leader syndical national, Sidiya Ndiaye, avec une polémique autour du remplaçant de l’ancien Secrétaire général de la Fgts/B. En réponse à la question des journalistes, Moussa Cissokho, Secrétaire général national du Syndicat unique et démocratique des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal, met en garde les autorités étatiques de ne pas se mêler de cette affaire. «Aujourd’hui, l’opinion doit comprendre qu’il n’y a qu’une seule Fgts/ B, et cette Fgts/B-là est dirigée par Moussa Cissokho. Et nous tenons justement à préciser cela. Nous demandons à la Direction du travail de ne pas se mêler de cette affaire, nous demandons au ministre du Travail de ne pas se mêler de cette affaire, c’est une affaire qui concerne les travailleurs, que ce soit clair. C’est notre Fgts/B, nous avons le patrimoine, nous avons notre siège, nous avons notre casier, notre compte bancaire, nous avons tout, personne ne viendra nous divertir. L’Etat doit être à équidistance dans cette histoire-là. Et nous avons appris même que l’effigie de Sidiya a été enlevée sur le bulletin de vote.» Il ajoute : «Nous avons déjà saisi les autorités compétentes et si nous devons saisir le Conseil d’Etat, nous le ferons, parce qu’il n’est pas question que tous les candidats aient leur effigie sur leur bulletin de vote sauf Sidiya. Nous, à l’entame, nous avions déposé un bulletin de vote avec la photo de Sidiya. Et aujourd’hui on veut nous faire croire que cette photo a été enlevée, par qui ? La photo de Sidiya va figurer sur le bulletin de vote de la Fgts/B. Nous n’accepterons pas que des illusionnistes, qui se croient le centre de gravité du monde, viennent prendre la Fgts/B que Sidiya a façonnée avec ses amis depuis plus de 30 ans.» Il faut rappeler que le Secrétaire général de la Fgts/B a appelé 3000 travailleurs et quelques, qui sont classés hors périmètre, à fournir les dossiers nécessaires pour qu’ils puissent bénéficier des mêmes avantages que tous les travailleurs des collectivités territoriales.

Correspondant