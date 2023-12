Le Premier ministre Amadou Ba et Elisabeth Borne, Première ministre de la France, ont profité du séminaire intergouvernemental franco-sénégalais tenu à Paris, pour évaluer les mécanismes de coopération entre le Sénégal et la France.

Par Amadou MBODJI – Dans le cadre de la réunion de suivi de la 5e édition du Séminaire intergouvernemental franco-sénégalais tenue hier, à Paris, le Premier ministre, Amadou Ba, et Elisabeth Borne, Première ministre de la France, ont, selon le Bureau d’information gouvernemental (Big), revisité «les mécanismes qui soutiennent la coopération entre les deux pays par le biais l’Agence française de développement (Afd) dont les financements portent sur divers projets dans des secteurs prioritaires comme l’agriculture, l’hydraulique, la santé, l’énergie, l’éducation, le sport, l’habitat, les infrastructures routières et ferroviaires et le développement rural, etc.».

Au titre des investissements stratégiques de l’Etat du Sénégal dans le secteur des infrastructures structurantes, rapporte le Big, «le Premier ministre du Sénégal est revenu sur la mise en œuvre de la deuxième phase du Train express régional (Ter). Pour rappel, à la date du 30 novembre 2023, le Sénégal a signé avec la France, 56 conventions de financement pour un montant total de 2,35 milliards d’euros, soit 1541,4 milliards de francs Cfa.

Le chef du gouvernement sénégalais s’est également réjoui de la rétrocession du terrain de l’Ird au Campus franco-sénégalais (Cfs). A ce propos, les objectifs de développement et de diversification des formations sont maintenus dans le but de former plus de 1000 étudiants dans 25 formations (près de la moitié au niveau master, avec pour matières dominantes le numérique, l’ingénierie, l’agriculture et la santé), tout en répondant aux besoins économiques, et en favorisant la professionnalisation et l’employabilité des jeunes».

Sur la stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal, souligne-t-il, «le Premier ministre sénégalais est revenu sur la pertinence de la démarche sénégalaise soutenue par un financement de l’Afd visant à accompagner sa mise en œuvre à travers trois interventions d’un montant global de 100 millions d’euros sur les trois ans (2023-2025).

Les deux chefs de gouvernement ont souligné l’importance de s’accorder autour de stratégies prospectives notamment, pour la migration légale, la migration de la main d’œuvre et les programmes d’échanges».

ambodji@lequotidien.sn