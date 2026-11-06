Patrick Vieira a dévoilé, ce jeudi, sa deuxième liste à la tête du Sénégal, pour la double confrontation face au Soudan, les 12 et 16 novembre, dans les éliminatoires de la Can 2027. Une sélection marquée par plusieurs absences de taille, mais aussi par des choix inattendus. Si certains retours étaient pressentis, le sélectionneur des Lions a également réservé quelques surprises, notamment dans le secteur offensif.

Mboup, Diandy, Mendy : trois surprises venues de la formation locale

Parmi les nouveautés, Pathé Mboup est probablement le nom le plus attendu. Formé à Dakar Sacré-Cœur, l’ailier de 23 ans réalise un début de saison convaincant avec Brest. Titulaire lors de ses neuf apparitions en Ligue 1, il totalise deux buts et une passe décisive. Explosif, rapide et capable de provoquer balle au pied, le joueur révélé à Pau profite des forfaits pour découvrir la sélection A. Son profil pourrait apporter une nouvelle solution à Vieira sur les côtés.

La convocation de Clayton Diandy est plus inattendue. Né en Guinée-Bissau mais formé à Guédiawaye, au Sénégal, l’ailier droit de 20 ans évolue désormais à Al-Diriyah, en Arabie saoudite, où il bénéficie d’un temps de jeu régulier. Auteur d’un but et d’une passe décisive en neuf rencontres cette saison, il n’affiche pas des statistiques particulièrement spectaculaires, mais son potentiel et sa progression ont manifestement retenu l’attention du staff sénégalais.

Enfin, Paul Mendy constitue la troisième surprise offensive. Originaire de Rufisque, l’avant-centre s’est fait une place dans le onze de Cagliari, en Serie A. Sans présenter des statistiques offensives impressionnantes (1 but en 10 rencontres), il se distingue par son activité, sa participation au jeu et sa capacité à peser sur les défenses.

Trois profils différents, donc, mais un point commun : tous ont fait leurs classes au Sénégal avant de poursuivre leur carrière à l’étranger.

Diatta, Pape Demba Diop et Dion Lopy retrouvent les Lions

Au-delà des nouveautés, Vieira a également procédé à plusieurs rappels intéressants. Krépin Diatta fait son retour, après avoir retrouvé un club et du rythme à Watford. Le polyvalent international sénégalais a déjà disputé cinq rencontres de Champion-ship depuis son arrivée en Angleterre. Vieira avait d’ailleurs évoqué sa situation lors de sa précédente conférence de presse. Autre revenant, Pape Demba Diop, rappelé trois ans après sa première et unique sélection. Le milieu de terrain s’est installé dans la rotation, et est régulièrement dans le onze de Strasbourg.

Le retour de Dion Lopy était, lui, davantage attendu. Performant sous les couleurs d’Al-Ittihad, en Arabie saoudite, le milieu de terrain retrouve les Lions après une longue absence.

Mané absent, Gana Guèye écarté

Les deux absences les plus marquantes concernent toutefois des cadres historiques. Sadio Mané est indisponible pour des raisons familiales, tandis que l’autre taulier Idrissa Gana Gueye (37 ans, Al-Diriyah) n’a pas été retenu, contrairement à son coéquipier Diandy, Vieira souhaitant profiter de ce rassemblement pour observer d’autres profils dans l’entrejeu. Ismaïla Sarr, Abdallah Sima, Assane Diao, Habib Diarra et Bara Sapoko Ndiaye ont déclarés forfait.

En revanche, les habitués Kalidou Koulibaly, Pape Guèye, Lamine Camara, Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson sont bien présents. Avec cette liste, Vieira poursuit donc son renouvellement, sans bouleverser totalement l’ossature sénégalaise.

Avec Afrik-Foot

Liste

Gardiens : Yehvann Diouf, Mory Diaw et Mamour Ndiaye. ‎Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Malang Sarr, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Nobel Mendy, Sadibou Sané, Krepin Diatta et Lamine Sy. Milieux : Pape Guèye, Pape Demba Diop, Lamine Camara, Pape Matar Sarr et Dion Lopy. Attaquants : Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Clayton Diandy, Pathé Mboup, Boulaye Dia, Issa Soumaré, Ibrahim Mbaye et Paul Mendy.