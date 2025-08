Sos Consommateur dénonce un «maquillage de chiffres de la fraude sur l’électricité». Selon Me Massokhna Kane, président de cette organisation consumériste et ses collaborateurs, «la Senelec, depuis plus dix ans, n’a cessé de maquiller les chiffres de la fraude sur l’électricité».Par Dialigué FAYE –

Sos Consommateur dit avoir décelé des «contrevérités» dans les chiffres de la Société nationale d’électricité relatifs à la fraude sur l’électricité. «La Senelec, depuis plus dix ans, n’a cessé de maquiller les chiffres de la fraude sur l’électricité. C’est ainsi qu’elle est partie en 2014, d’une perte annuelle de 20 ; 25 ou 27 milliards de francs Cfa, au gré de ses humeurs, à maintenant 100 milliards de pertes pour 2024», dénonce-t-elle.

Dans un communiqué, cette organisation consumériste mentionne que «lorsque la Senelec lançait en juin 2014, la campagne nationale de lutte contre le vol d’électricité, après avoir accusé le quartier de Grand Médine de «niche de vol d’électricité», elle avait soutenu que son préjudice était estimé à 9% de son chiffre d’affaires, soit près de 25 milliards de francs Cfa.

Sos Consommateur avait exigé en vain qu’elle fournisse les preuves de ses accusations.

C’est en procédant à des investigations que nous avions découvert, en partant des propres documents de la Senelec, qu’en réalité, il y a eu de 2010 à 2013, 8233 cas de fraude pour un montant de 2,194 milliards de francs dont cinq industriels qui font environ un milliard de francs Cfa».

Sos Consommateur met ainsi en garde les autorités et les populations contre la campagne et les accusations infondées de la Senelec, malheureusement soutenue par une certaine association de consommateurs pauvrement documentée sur la question.

En réalité, décrie Me Mas­sokhna Kane, président de cette organisation, «la Senelec cherche un alibi pour justifier ses mauvais résultats et faire oublier que malgré les plans «Soukhali», «Takkal» et «Yessal» qui devaient nous permettre, depuis 2020, de payer l’électricité entre 60 et 80 francs le Kwh, les échecs répétés de ces plans sont dus aux charges exorbitantes de la Senelec qui devait être éclatée et restructurée depuis 2010.

Sans cela, l’électricité au Sénégal sera toujours l’une des plus chères au monde comme indiqué dans les propres documents des autorités de notre pays».

dialigue@lequotidien.sn