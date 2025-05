Leur alliance a touché à sa fin. Il s’agit de deux anciens maires de Dakar, Khalifa Sall, de 2009 à 2018, et Barthélemy Dias, de 2022 à 2024. Les deux ex-compères ont décidé de se séparer la semaine dernière, après dix ans de compagnonnage au Parti socialiste dont ils avaient été exclus en 2016 et au sein de Taxawu Senegaal. C’est un divorce et des questions qui restent en suspens, même si on évoque une séparation à l’amiable. Dans la foulée de cette séparation, l’ancien maire de Dakar va animer une conférence de presse demain, dimanche, au siège de son mouvement Taxawu Senegaal. Il n’est pas fait cas des sujets qui seront abordés durant cette conférence de presse à travers le communiqué, mais l’ancien maire sera attendu pour rebondir sur sa séparation avec Barthélemy Dias. Est-ce que Khalifa Sall acceptera d’aller au fond de cette question ? En tout cas, les journalistes ne manqueront de l’amener à donner des éléments de réponses à ce divorce qui aurait été précipité, selon une certaine opinion, par les élections législatives anticipées de 2024. On reproche à l’ancien maire de Grand-Yoff de n’avoir pas apporté le soutien nécessaire à Barth’, laissé à lui-même sur le terrain de la campagne électorale. Barthélemy Dias, avec la Coalition Samm sa kaddu, est arrivé à récolter 3 sièges sur 165. Mais, par la suite, il a perdu à la fois son siège de député et son poste de maire de Dakar, destitué qu’il a été avec l’avènement du régime actuel. Un soutien avait été apporté par Khalifa Sall à celui devenu son ex-numéro 2, en condamnant le traitement qu’on lui a fait subir à la tête de la mairie de la capitale sénégalaise après avoir perdu son siège en tant député de la 15ème Législature suite à l’affaire Ndiaga Diouf exhumée par l’autorité actuelle pour justifier sa décision.

En tout état de cause, son départ constitue une grosse perte pour Khalifa Sall qui trouvait en Barth’ un soutien de taille sur le terrain politique. Il a été aux côtés de Khalifa Sall dans tous les combats qu’il a menés, étant son fervent défenseur. Concepteur de Yewwi askan wi qui a obtenu plusieurs sièges à l’Assemblée nationale durant la 14ème Législature par l’entremise de Ousmane Sonko investi d’une certaine cote de popularité, Khalifa Sall a vu cette coalition tomber dans la désuétude à cause d’un coup de froid avec les tenants du pouvoir. Ces derniers n’avaient pas du tout apprécié sa participation au dialogue initié par le Président sortant Macky Sall au plus fort de la tension politique entretenue par le pouvoir sortant et l’opposition d’alors. Barth’ avait défendu la pertinence de sa participation à ce dialogue, creusant davantage le fossé avec le régime en place. L’autre question sur laquelle va s’exprimer Khalifa Sall sera certainement le dialogue, qui occupe une place forte dans l’actualité politique de ces derniers temps. Y participera-t-il ? La réponse sera peut-être connue aujourd’hui.

Par Amadou MBODJI – ambodji@lequotidien.sn