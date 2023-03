Jusqu’ici, le ressort de Tambacounda a été épargné par les incidents qui frappent le pays. C’est le constat fait par le Procureur général près la Cour d’appel de Tambacounda. Dans un communiqué, Djibril Bâ salue le «sens des responsabilités des acteurs de tous les ordres à Tamba et à Kédougou, à une exception près». Pour l’instant, seul Abdoulaye Sow, enseignant de formation et responsable politique du parti Pastef à Kédougou, est le seul individu à être mis en détention. Il a été arrêté le 20 mars dernier par le Commissariat de la police de Kédougou. «Les faits à lui reprochés sont l’appel à l’insurrection, offense au chef de l’Etat, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique», a relevé le parquetier en chef de la Cour d’appel. Il lui est reproché aussi d’avoir publié sur son statut WhatsApp, des images et films vidéos à travers lesquels il expliquait la technique de fabrication de cocktails Molotov pour faire face aux Forces de défense et de sécurité. Dans ces mêmes publications, il invitait «ses partisans à continuer la résistance, tout en tenant des propos injurieux envers le chef de l’Etat». Une information judiciaire a été ouverte contre lui pour présomptions graves et concordantes d’appel à l’insurrection, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, offense au chef de l’Etat…

Par Abdoulaye FALL – afall@lequotidien.sn